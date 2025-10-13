Thành phố Hồ Chí Minh: Trưng bày nhiều sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia

Từ ngày 13-15/10, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức Triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.”

Đây là không gian triển lãm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh-Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những công nghệ, giải pháp tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo Thành phố thông minh, hiện đại.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến.

Đại biểu tham quan triển lãm “Sản phẩm Công nghệ chiến lược quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh”. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh giới thiệu hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe và vaccine tích hợp IoT.

Triển lãm giới thiệu sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu Công nghệ cao Thành phố, Nextwaves và VB Tech; công nghệ xanh, vật liệu mới và nông nghiệp thông minh của ALTA Group, khu công nghiệp sinh thái Net Zero 2050, VSIP, Đại học Quốc tế Miền Đông-Becamex IDC và Unifarm.

Nhóm ngân hàng số, blockchain, giáo dục STEM mang đến các mô hình giáo dục và robot STEM hiện đại, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp.

Tập đoàn CT Group giới thiệu hàng loạt giải pháp công nghệ chiến lược “Make in Vietnam”, nhất là dòng thiết bị bay không người lái (UAV). Nổi bật là VTOL 4.4m, dòng UAV cánh bằng có khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng, sải cánh 4,4m tải trọng 10kg, trần bay tới 3.000m, tốc độ 110-145 km/giờ và thời gian hoạt động 180 phút; Hexarotor Firefighting UAV, phi đội Máy bay phòng cháy chữa cháy CT UAV chuyên chữa cháy tự động hẻm nhỏ và nhà cao tầng; CT-Spectral 12kg, UAV ứng dụng trong nông nghiệp thông minh trong thời đại 4.0…

Đại diện CT Group thông tin, CT UAV hiện đang là một trong số rất ít doanh nghiệp Việt Nam có khả năng phát triển hoàn chỉnh, làm chủ 6 nhóm công nghệ cốt lõi trong ngành UAV, gồm công nghệ điện tử và vi mạch, công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ điều khiển và tự hành, công nghệ vật liệu composite, công nghệ pin, cùng công nghệ an ninh, viễn thông.

Các gian hàng tham gia triển lãm. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giai đoạn 2021-2025, Thành phố ghi nhận kết quả ấn tượng, khẳng định vai trò kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước và khu vực.

Kinh tế số là động lực tăng trưởng chủ yếu, dự kiến đóng góp 25% vào GRDP trong năm 2025, đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 59%, dự báo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng 5 năm tới.

Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 2 cả nước về cả Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh và Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương (PII). Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố được công nhận ở vị trí thứ 5 Đông Nam Á và thứ 110 toàn cầu.

Đáng chú ý, Thành phố vào Top 30 thế giới về công nghệ Blockchain, cho thấy khả năng đón đầu xu hướng công nghệ tiên tiến. Nền tảng cho những thành tựu này đến từ nội lực của cộng đồng doanh nghiệp, với tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt bình quân 37,8%.

Giai đoạn 2025-2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.

Thành phố sẽ tập trung vào 3 giải pháp đột phá trọng tâm như cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư; tập trung vào công nghệ chiến lược, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; quản trị số, nhân lực số./.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Công nghệ kết nối lịch sử và tương lai Tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, khách tham quan được trải nghiệm một hành trình đặc biệt nơi quá khứ hào hùng và tương lai rực rỡ của đất nước tái hiện sống động qua công nghệ tiên tiến.