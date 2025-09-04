Phát động Giải thưởng 'Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam' lần thứ 6

Ngày 4/9 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố, phát động Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2025.

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin cho biết năm 2025 là năm thứ sáu Giải thưởng được tổ chức và là năm đầu tiên được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Giải thưởng sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số, số hoá các ngành kinh tế, tạo bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời hướng tới mục tiêu làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược.

Giải thưởng cũng tiếp tục tôn vinh các sản phẩm công nghệ số Việt Nam chinh phục thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và làm thịnh vượng Việt Nam, đồng thời, lần đầu tiên Giải thưởng sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải thưởng năm 2025 có 8 hạng mục, trong đó Ban tổ chức tiếp tục duy trì 7 hạng mục như năm ngoái gồm: Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; sản phẩm công nghệ xuất sắc trong lĩnh vực lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics; sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội; sản phẩm công nghệ xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ; sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài; sản phẩm công nghệ số tiềm năng.

Ban tổ chức thay thế 1 hạng mục sản phẩm công nghệ số mới của giải thưởng năm 2024 được thay bằng hạng mục sản phẩm công nghệ số chiến lược là các sản phẩm ứng dụng: Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường; công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn; công nghệ blockchain; công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G); công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ chip bán dẫn.

Đối với hạng mục sản phẩm công nghệ số tiềm năng, chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần).

Đối với hạng mục sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, ngoài đối tượng là các doanh nghiệp trong nước do người Việt Nam chiếm cổ phần chi phối, bổ sung thêm đối tượng là doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài nhưng do người Việt sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần.

Chính thức công bố, phát động Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với các hạng mục còn lại là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần) và đơn vị, tổ chức sự nghiệp có các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế.

Mỗi hạng mục giải thưởng sẽ có các giải: Vàng, Bạc, Đồng và Top 10. Các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ số đoạt giải (giải Vàng, Bạc, Đồng) được nhận cúp, giấy chứng nhận đạt giải thưởng. Các sản phẩm đạt Top 10 được nhận giấy chứng nhận giải thưởng.

Cũng theo đại diện Ban tổ chức, thời gian nhận đăng ký và nộp hồ sơ tham gia từ ngày 04/9/2025 đến hết ngày 22/10/2025. Trong thời gian từ 04/9/2025 đến 04/10/2025, doanh nghiệp có thể đăng ký sơ bộ và nhận được sự hướng dẫn của Cơ quan thường trực Giải thưởng để chuẩn bị hồ sơ theo Quy chế. Hình thức gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: giaithuong.makeinvietnam.mst.gov.vn

Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 12/2025 trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam./.

