Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Công nghệ kết nối lịch sử và tương lai

Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm như nhắc nhớ về ngày mùa Thu cách đây 80 năm, khi bản Tuyên ngôn Độc lập được vang lên, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Thời khắc ấy đã trở thành cột mốc không thể phai mờ, soi sáng từng bước đi của đất nước từ gian khó đến trường tồn, từ chiến tranh đến hòa bình, từ nghèo nàn đến dựng xây phồn vinh.

Hôm nay, giữa một Thủ đô nghìn năm văn hiến đang vươn mình hiện đại, lịch sử không còn chỉ hiện hữu trong những trang sách hay tấm ảnh đen trắng. Tại các không gian trải nghiệm công nghệ, lịch sử được tái sinh bằng thực tế ảo, được phác họa bằng trí tuệ nhân tạo, và được kể lại bằng những công cụ tương tác sinh động. Người trẻ có thể “chạm” vào quá khứ, nghe lại âm vang ngày độc lập, nhìn thấy hình ảnh cha ông trong một không gian ba chiều sống động./.