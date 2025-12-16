BBC quyết đấu pháp lý vụ ông Trump kiện xuyên tạc phát biểu

Reuters đưa tin, Đài BBC ngày 16/12 cho biết sẽ đấu tranh đến cùng trong vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ trình, liên quan đến các đoạn video đã được chỉnh sửa từ một bài phát biểu, khiến nội dung có vẻ như ông kêu gọi những người ủng hộ xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021.

Người phát ngôn của BBC nói: “Như chúng tôi đã nêu rõ trước đây, chúng tôi sẽ bảo vệ vụ việc này. Chúng tôi sẽ không đưa ra thêm bình luận nào về các thủ tục pháp lý đang diễn ra.”

Trước đó, ông Trump đã chính thức đệ trình đơn kiện đối với Đài truyền hình BBC của Anh, cáo buộc đài này cố ý xuyên tạc phát biểu của ông trong biến cố ngày 6/1/2021 thông qua cuốn phim tài liệu Panorama phát hành năm 2024.

Đơn kiện dài 46 trang nêu danh BBC cùng BBC Studios Productions là bị đơn, với hai cáo trạng chính: phỉ báng thanh danh cá nhân và vi phạm Luật Thương mại Gian dối và Bất công của bang Florida. Mỗi cáo trạng yêu cầu bồi thường 5 tỷ USD, nâng tổng mức thiệt hại lên 10 tỷ USD./.

Ông Trump đệ trình đơn kiện BBC, đánh dấu bước leo thang pháp lý chưa từng có Theo phía nguyên đơn, BBC đã loại bỏ hoàn toàn lời kêu gọi biểu tình trong ôn hòa của Tổng thống Trump, rồi ghép các phát biểu cách nhau gần một giờ đồng hồ để dựng nên một tường thuật sai sự thật.