Báo chí phải truyền khí thế, lan tỏa năng lượng tích cực trước thềm Đại hội XIV

Chiều 11/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Công tác này trên báo chí được tổ chức triển khai chủ động, kịp thời, bài bản, rộng khắp với nhiều đổi mới, sáng tạo, có tính lan tỏa cao, trở thành dòng thông tin chủ lưu, dẫn dắt, định hướng, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phòng ngừa, phản bác, tăng sức đề kháng đối với các thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng việc tổ chức đại hội và góp ý văn kiện để chống phá Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan báo chí đã xác định tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 nên đầu tư nguồn lực, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bài bản, khoa học.

Chủ đề, nội dung và các thông tin về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng thực sự là dòng thông tin chủ lưu, nổi bật, lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tính trong 3 tháng gần nhất, có tổng số 37.686 tin, bài về Đại hội XIV của Đảng. Trong đó ngày nhiều nhất có tới 1.267 tin, bài. Các cơ quan báo chí có số lượng tin, bài nhiều là: Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các báo: Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Đại biểu nhân dân, Lao Động... Về đại hội đảng bộ các cấp, có 67.591 tin, bài, trong đó ngày nhiều nhất có tới 1.348 tin, bài.

Trong việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên báo chí, các cơ quan báo chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tích cực triển khai đăng, phát toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm tiến độ và chất lượng; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề "Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng" để tiếp nhận, chọn lọc và đăng tải những ý kiến góp ý trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp nhân dân.

Trong 1 tháng triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo, qua đo quét trên báo điện tử, tạp chí điện tử và chuyên trang của báo, tạp chí điện tử, có tổng số 10.387 tin, bài về nội dung này.

Các cơ quan báo chí, nhất là cơ quan báo chí chính trị chủ lực có nhiều cách làm mới, quy mô, bài bản, sáng tạo, nhằm triển khai có hiệu quả việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đơn cử như Thông tấn xã Việt Nam thể hiện vai trò đi đầu của cơ quan thông tấn Quốc gia với số lượng bài viết lên đến trên 3.000 tin, bài, được dịch sang nhiều ngôn ngữ, sử dụng nhiều loại hình báo chí và được phản ánh trên hầu hết các nền tảng số của Thông tấn xã Việt Nam.

Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên tuyền về Đại hội XIV của Đảng còn bộc lộ những hạn chế và nhiều thách thức. Nổi lên là có thời điểm, có cơ quan còn nặng về phản ánh, trông chờ, chạy theo sự kiện, thông tin hoạt động, chưa có nhiều thông tin lay động, cảm xúc; chưa kể được nhiều câu chuyện hay, xúc động về người thật, việc thật, về các tấm gương điển hình, tiên tiến, mô hình hay nên hiệu quả khích lệ, động viên, tạo khí thế trong thi đua lao động, học tập và sản xuất chưa cao. Nội dung thông tin về công tác triển khai nghị quyết, chương trình hành động còn khô cứng, thiếu hấp dẫn, khó nắm bắt, khó thực hiện.

Thông tin về những chủ trương, quan điểm mới có thời điểm, có cơ quan còn nặng về hàn lâm, lý luận, ít thực tiễn và hành động, khó lan tỏa. Còn ít những phản ánh thực tiễn từ cơ sở, tính giám sát, phản biện chính sách chưa cao.

Công tác đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhất là về những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, về công tác nhân sự, cán bộ trên báo chí còn lúng túng, chưa kịp thời, thiếu thuyết phục.

Tin giả, tin sai sự thật, tin do AI tạo ra nhằm xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tuy không nhiều nhưng lại được phát tán mạnh trên không gian mạng, trong khi việc tham gia đấu tranh, phản bác, định hướng tư tưởng của báo chí còn hạn chế...

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, từ nay đến trước Đại hội XIV của Đảng, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tập trung tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tọa đàm, tạo dòng sự kiện, tạo từ khóa xu hướng trên trang nhất báo điện tử; xây dựng các chương trình, phóng sự, sự kiện, tọa đàm... chất lượng, có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội; khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng truyền thông mới để đưa thông tin về Đại hội XIV của Đảng đến với đông đảo công chúng, độc giả, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng - giai đoạn tuyên truyền cao điểm nhất, các cơ quan báo chí tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực để làm chủ trận địa thông tin, dành tối đa dung lượng, thời lượng tuyên truyền, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền đạt chất lượng tốt nhất; tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Các cơ quan báo chí chính trị chủ lực như Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân... phát huy vị trí, uy tín và ưu thế của các loại hình báo chí, đa dạng hình thức, cách thức tuyên truyền để tăng cường thu hút sự quan tâm của người dân và xã hội. Nghiên cứu, tận dụng các mô hình, cách thức truyền thông mới, sáng tạo để tăng tính định hướng, dẫn dắt và lan tỏa…

Ghi nhận nỗ lực vượt bậc, tinh thần chiến đấu rất cao và những đóng góp rất quan trọng của đội ngũ báo chí trong tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chỉ rõ báo chí đã tạo được khí thế chính trị tích cực, rộng khắp, đúng định hướng. Thông tin kịp thời, chính xác, làm nổi bật tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới trong đại hội đảng bộ các cấp. Nhiều cơ quan đã vào cuộc sớm, đồng bộ, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Báo chí cũng góp phần quan trọng định hình nhận thức xã hội, làm tăng niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Người dân nhìn thấy trách nhiệm, trí tuệ, sự dân chủ, công phu trong công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự; nhìn thấy sự cầu thị và quyết tâm phát triển của các cấp ủy. Báo chí đã đấu tranh kiên quyết với các thông tin sai trái, xấu độc. Trong bối cảnh không gian mạng phức tạp, báo chí giữ vai trò "kiềng ba chân": kiểm chứng-làm sáng tỏ-định hướng dư luận, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng.

Yêu cầu báo chí phải tự khắc phục những hạn chế trong việc tuyên truyền, “không được phép lặp lại trong giai đoạn nước rút,” Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ rõ Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc lớn đưa đất nước hướng tới mục tiêu 2030, 2045. Do vậy, báo chí phải tập trung tuyên truyền làm bật lên được tầm nhìn của Đảng - thành tựu của đất nước - khát vọng dân tộc - quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Báo chí không chỉ đưa tin mà phải thắp lên niềm tin, truyền đi khí thế, lan tỏa năng lượng tích cực.

Nội dung tuyên truyền phải giúp nhân dân hiểu rõ nhân sự được chuẩn bị bài bản, đúng quy định. Người được giới thiệu thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín. Không để các thế lực thù địch xuyên tạc, bóp méo, gieo nghi ngờ. Đây là tuyến “đấu tranh trọng điểm,” báo chí phải tiên phong đi đầu.

Báo chí cũng phải nắm tình hình thật nhanh; dự báo thật chính xác; xử lý khủng hoảng thông tin thật kịp thời; phát hiện sớm luận điệu xuyên tạc; kiên quyết phản bác bằng lý lẽ sắc bén, chứng cứ thuyết phục. Báo chí phải dẫn dắt, không phải đuổi theo mạng xã hội.

Nhấn mạnh thời điểm chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng là “thời điểm thử lửa” của bản lĩnh báo chí Cách mạng Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí chuyển ngay sang trạng thái truyền thông cao điểm, không được chậm trễ. Tất cả cơ quan báo chí phải mở chuyên trang, chuyên mục, tăng tần suất, tăng chất lượng, tăng tốc toàn diện.

Mọi nội dung phải tuyệt đối đúng định hướng của Đảng, không sai sót. Giữ vững nguyên tắc chính xác-thống nhất-chuẩn mực-thuyết phục. Không được để sai sót dù nhỏ nhất trong thời điểm nhạy cảm này. Chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, biến báo chí trở thành dòng thông tin dẫn dắt. Không chờ đợi, không đối phó, không né tránh. Phải tấn công, phản bác, giải thích, thuyết phục.

Tất cả cơ quan báo chí phải sáng tạo, đổi mới thật nhanh, đầu tư thật nghiêm túc cho công nghệ truyền thông. Đại hội XIV phải là "kỳ đại hội của truyền thông số." Báo chí phải tạo ra sản phẩm khác biệt, hấp dẫn, lan tỏa cao. Mỗi nhà báo phải thắp sáng ngọn lửa trách nhiệm, bản lĩnh và danh dự. Đây là lúc đội ngũ báo chí thể hiện rõ nhất phẩm chất của báo chí cách mạng Việt Nam, Trưởng ban Trịnh Văn Quyết yêu cầu./.

