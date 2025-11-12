Đại hội XIV của Đảng: 102 cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp

Đến ngày 10/11 đã có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại Đại hội XIV của Đảng cho 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

Sáng 12/11, Trung tâm báo chí thuộc tiểu ban tổ chức phục vụ ĐH XIV của Đảng đã họp phiên thứ nhất.

Tại phiên họp, các đơn vị đã báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị, tổ chức và vận hành Trung tâm báo chí Đại hội XIV.

Đến ngày 10/11 đã có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại Đại hội cho 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao dự kiến thành phần, số lượng mời, phương án đón, hướng dẫn và quản lý phóng viên nước ngoài dự đưa tin Đại hội XIV của Đảng.

Các đơn vị báo chí lớn đang triển khai và đảm bảo kế hoạch tuyến thông tin tuyên truyền thông tin trước - trong - sau đại hội.

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự cho biết TTXVN đã triển khai chuyên trang về Đại hội lần thứ XIV của Đảng được thực hiện bằng 6 ngôn ngữ; hiện đã cập nhật dữ liệu của 150 tổ chức và 1.200 nhân sự.

Đồng thời, dự kiến mở chuyên trang đặc biệt trên báo điện tử VietnamPlus kết hợp loại hình đa phương tiện.

Với nhiệm vụ cung cấp ảnh chính thức tại Đại hội, TTXVN đã lên kế hoạch tổ chức chụp ảnh về Đại hội, chụp ảnh chân dung các đồng chí lãnh đạo, các phiên họp để cung cấp cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

TTXVN cũng đang tiếp tục hoàn thiện một số sách ảnh, trong đó có sách ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới và sẽ tham gia kế hoạch trưng bày sách theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương./.