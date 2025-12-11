Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu 220 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân

Sáng 11/12, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp lần thứ 2, trao đổi, thảo luận về tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết theo số liệu thống kê dân số tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến ngày 31/8/2025, thành phố có 14.352.292 người, do đó dự kiến có 42 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố để bầu ra 125 đại biểu.

Theo quy định của pháp luật, tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 phải đảm bảo ít nhất 208 người. Vì vậy, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giới thiệu ứng cử 220 người.

Báo cáo kết quả Hiệp thương lần thứ nhất của thành phố ở cấp xã, phường, đặc khu, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết đến nay, 168/168 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Hội đồng Nhân dân xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, dự kiến giới thiệu 7.452 người ứng cử ứng cử Hội đồng Nhân dân xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026-2031 trên tổng số đại biểu được bầu là 4.280. Trong đó, đơn vị có số đại biểu được bầu ít nhất là xã Thạnh An (15 đại biểu) và 13 đơn vị được bầu nhiều nhất (30 đại biểu).

Tại phiên họp, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến có 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu ở Thành phố Hồ Chí Minh; tính theo dân số thì bình quân mỗi đại biểu Quốc hội đại diện cho hơn 337 nghìn người dân thành phố. Dự kiến, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bình quân mỗi đơn vị bầu cử có quy mô dân số hơn 1,1 triệu người.

Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Bầu cử Thành phố đã nghe báo cáo về tiến độ triển khai công tác tổ chức bầu cử; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố; kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại phiên làm việc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nỗ lực của thành viên Ủy ban Bầu cử Thành phố đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra; đề nghị các thành viên tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu lãnh đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Các tiểu ban của Ủy ban Bầu cử Thành phố sớm hoàn thiện nhân sự; xác định rõ kế hoạch tổng thể; phân công, phân nhiệm cụ thể, đảm bảo hoàn tất các công việc theo đúng các mốc thời gian theo luật định./.

Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu 55 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI Hội nghị thống nhất giới thiệu 55 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo cơ cấu tái cử, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người ngoài đảng, tự ứng cử… theo quy định.