Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, ổn định

Chiều 10/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm với 432/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,33% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, qua tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và tại hội trường, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý 9 nhóm vấn đề, giải trình và báo cáo làm rõ 8 nhóm vấn đề và ghi nhận để sửa đổi tổng thể một nhóm vấn đề.

Dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng bảo đảm Hiến pháp, thẩm quyền của Quốc hội và các luật liên quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, ổn định.

Luật bổ sung quy định tổ chức, cá nhân có quyền tham gia góp vốn thành lập, quản lý, kiểm soát doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Luật sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c, khoản 3, Điều 63 như sau quy định doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài kinh doanh các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 1 năm trở xuống và các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có thời hạn từ 1 năm trở xuống; doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có thời hạn từ 1 năm trở xuống.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tỷ lệ 443/443 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội thông qua.

Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững, các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt trong phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước; môi trường sinh thái được bảo vệ, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển toàn diện nguồn nhân lực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Mục tiêu cụ thể về kinh tế được nêu trong Nghị quyết gồm: phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8,0%/năm thời kỳ 2021-2030; trong đó giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD.

Tỷ trọng trong GDP của khu vực dịch vụ đạt trên 50%, khu vực công nghiệp-xây dựng trên 40% (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 28%), khu vực nông, lâm, thủy sản dưới 10%.

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt khoảng 7%/năm thời kỳ 2021-2030; trong đó giai đoạn 2026-2030 đạt trên 8,5%/năm; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%…

Nghị quyết cũng nêu rõ nội dung về việc tiếp tục phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế-xã hội; tập trung phát triển hai vùng động lực phía Bắc và phía Nam gắn với hai cực tăng trưởng là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế Bắc-Nam, hành lang kinh tế Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, hành lang kinh tế Mộc Bài-Thành phố Hồ Chí Minh-Biên Hòa-Vũng Tàu với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp lớn vào phát triển chung của đất nước…

Cũng tại phiên họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công./.

Thông qua Luật Quy hoạch sửa đổi và Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi Quốc hội đã thông qua luật mới nâng cao phân cấp, đơn giản thủ tục quy hoạch và bảo vệ người gửi tiền, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.