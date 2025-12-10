Quốc hội thông qua luật, nghị quyết về điều ước quốc tế và hội nhập quốc tế

Chiều 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế, với 445/448 tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,08% tổng số đại biểu Quốc hội.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế gồm 3 điều. Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là cơ quan đề xuất), căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình, yêu cầu hợp tác quốc tế, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước về việc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ.”

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau: “2. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến quy định tại điểm c khoản 1 Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến.”

Luật cũng sửa đổi, bổ sung Điều 30 như sau:

“Điều 30. Đề xuất phê chuẩn điều ước quốc tế

1. Cơ quan đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước về việc phê chuẩn điều ước quốc tế sau khi lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp. Tùy theo tính chất, nội dung của điều ước quốc tế, cơ quan đề xuất quyết định việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước để Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn đối với điều ước quốc tế do Quốc hội phê chuẩn.

3. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến.”

Đồng thời, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:

“Điều 39. Đề xuất phê duyệt điều ước quốc tế

1. Cơ quan đề xuất trình Chính phủ quyết định phê duyệt điều ước quốc tế sau khi lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp. Tùy theo tính chất, nội dung của điều ước quốc tế, cơ quan đề xuất quyết định việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến."

Theo Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật, về tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, qua rà soát, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhận thấy dự án Luật bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, nhất là Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế năm 1969.

Tuy nhiên, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đảm bảo nội dung dự thảo Luật phù hợp với các điều ước quốc tế trong cùng lĩnh vực mà Việt Nam là thành viên.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra, Cơ quan soạn thảo đã rà soát và nhận thấy các quy định của dự thảo Luật phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Cũng tại phiên họp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế với 433/438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,54% tổng số đại biểu Quốc hội./.

