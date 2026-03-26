Định vị lại, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Chuyến thăm không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống, thủy chung, mà định vị lại và nâng tầm hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Đặc biệt, sự kiện này tạo đột phá cho hợp tác giữa hai nước trong đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển hạ tầng giao thông.

Đầu năm nay, Liên bang Nga nói chung và Moskva nói riêng vừa trải qua đợt tuyết rơi kỷ lục. Những ngày cuối tháng 3 này, mặc dù những đống tuyết trắng vẫn chưa tan hết, nhưng trời Moskva đã bừng nắng.

Ngay từ khi bước chân xuống cầu thang máy bay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được các bạn Nga đón tiếp hết sức tình cảm, trọng thị.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính có lịch làm việc dày đặc, hết sức phong phú và thực chất với khoảng 30 hoạt động. Trong đó Thủ tướng Chính phủ đã hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin; hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin; gặp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong không khí chân thành, tin cậy, đổi mới, hai bên đã có những trao đổi thực chất, nhất trí cao về các định hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể để định vị lại và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga với tầm nhìn chiến lược 100 năm, đáp ứng các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết tại các cuộc gặp, lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga đều khẳng định ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Các nhà lãnh đạo Nga khẳng định mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và Nga có thế mạnh như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao...

“Nói đi đôi với làm,” ngay trong chuyến đi này, hai bên đã ký Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Cùng với nhiều công trình trước đây, nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ là "biểu tượng mới" cho tình hữu nghị Việt-Nga.

Chia sẻ với báo chí, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernychenko khẳng định Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, mà việc hai bên vừa ký Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam là một minh chứng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Còn Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt, Tiến sỹ Vladimir Vadym Petrovych Buianov, đánh giá việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển như vũ bão của Việt Nam, với nguồn năng lượng ổn định lâu dài. Tới đây, các doanh nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân của Nga sẽ tham gia vào dự án.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng thăm, làm việc tại các cơ sở kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục hàng đầu của Nga; dự diễn đàn doanh nghiệp nghiệp Việt-Nga và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Liên bang Nga. Qua đó thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực, với những chương trình, dự án cụ thể.

Ngay trong chuyến thăm hai bên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác năng lượng dầu khí, giao thông vận tải, logistics. Các bộ, ngành, địa phương cũng làm việc với các đối tác Nga để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kết nối đường sắt, phát triển tàu điện ngầm, hợp tác nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân...

Phát biểu với báo chí sau khi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Artem Zasursky, Phó Chủ tịch về phát triển quốc tế Tập đoàn AFK Sistema cho biết Tập đoàn này đã xác định được các lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong hợp tác với Việt Nam, bao gồm dược phẩm, y tế, công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, ví điện tử và một số lĩnh vực khác. Tập đoàn đang xem xét mở bệnh viện, sản xuất dược phẩm, đầu tư khách sạn... tại Việt Nam.

Một trong những trọng tâm trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, cụ thể là kết nối đường sắt và xây dựng đường sắt đô thị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm và tìm hiểu về hệ thống tàu điện ngầm ở Moskva; đồng thời làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Oleg Valentinovich, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Liên bang Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Oleg Valentinovich Belozerov, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Đường sắt Nga, cho biết hai bên đã thảo luận và thống nhất các vấn đề trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và tiềm năng tăng kim ngạch thương mại bằng vận tải đường sắt. Tất nhiên, vấn đề rất quan trọng là chuyển giao kỹ năng, cơ hội đào tạo nhân lực.

Còn bà Irina Ivanova, Tổng Giám đốc công ty thương mại thực phẩm Ava Trading, chia sẻ nhân dịp này, doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cụ thể là vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt trực tiếp giữa Nga và Việt Nam. Theo đó, thời gian tới sẽ tăng dòng hàng hóa qua đường sắt thay vì từ đường biển.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trước đây, Việt Nam đã có tuyến liên vận rất hiệu quả từ Việt Nam qua Kazakhstan, qua Nga hoặc từ Việt Nam sang Mông Cổ rồi qua Nga, đặc biệt là tuyến huyết mạch từ Việt Nam qua Trung Quốc rồi qua Nga. Những năm vừa qua các tuyến liên vận đã phát triển được phần nào, nhưng chưa xứng với kỳ vọng.

Chuyến đi lần này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngành đường sắt hai bên đã làm việc và đạt thỏa thuận mới; hy vọng sau chuyến này sẽ khôi phục, phát triển kết nối đường sắt, góp phần giao lưu hàng hóa phong phú hơn, tăng tỷ trọng cao hơn, xứng với tiềm năng của hai bên.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cũng tiến hành nghiên cứu và đề xuất Nga quan tâm đến các công trình ngầm về đường sắt, cụ thể là về công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, về thiết kế, xây dựng các tuyến tàu điện ngầm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo và sinh viên Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia MISIS. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Mặc dù hết sức bận rộn, với lịch trình làm việc dày đặc, Thủ tướng Chính phủ dành thời gian để gặp gỡ bạn bè truyền thống và cộng đồng Việt Nam tại Nga. Thủ tướng bày tỏ tri ân và mong muốn vun đắp cho mối quan hệ thủy chung Việt-Nga mãi xanh tươi, bền vững; đề nghị Nga quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga hội nhập tốt hơn với sở tại và đóng góp cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Sau khi gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Petr Tsvetov, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt bày tỏ xúc động khi Thủ tướng nhắc lại những trang sử vàng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.

Theo ông, dường như giờ đây quan hệ Việt-Nga đang quay lại thời kỳ đỉnh cao. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đang mở ra những triển vọng mới; các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm là hoàn toàn khả thi.

Có thể tin tưởng kết quả chuyến thăm và với nỗ lực, quyết tâm triển khai quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước trong thời kỳ mới và vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác trong khu vực và trên thế giới./.

Chuyến thăm của Thủ tướng thúc đẩy niềm tin vào triển vọng hợp tác Việt-Nga Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán, gặp gỡ cấp cao, ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng trong nhiều lĩnh vực.