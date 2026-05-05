Thiết bị bay không người lái lao vào tòa nhà dân cư ở thủ đô Nga

Chính quyền thủ đô Moskva, Nga ngày 4/5 xác nhận một thiết bị bay không người lái (UAV) đã lao vào một tòa nhà dân cư, nhưng không gây thương vong. Lực lượng chức năng đã được điều tới hiện trường vụ việc.

Thị trưởng Moskva cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 2 UAV khác khi chúng hướng về phía Moskva.

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 117 UAV trên khắp các khu vực của nước này vào đêm 3/5 rạng sáng 4/5. Các UAV gây ra thiệt hại cho nhà dân, trung tâm thương mại, đường ống dẫn khí và một số cơ sở khác.

An ninh đang được thắt chặt tại Nga trước thềm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9/5/1945)./.

