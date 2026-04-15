Đức và Ukraine tăng cường hợp tác sản xuất UAV tầm xa

Ngày 14/4, Đức và Ukraine thông báo nâng cấp quan hệ song phương lên thành "đối tác chiến lược," với việc lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế.

Bên cạnh đó, hai bên đã tổ chức cuộc tham vấn liên chính phủ đầu tiên sau hơn 20 năm và ký kết nhiều thỏa thuận quốc phòng tại Berlin với sự chứng kiến của Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người hiện có chuyến công du tại Đức.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, Đức đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine thông qua các dự án sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa ngay trên lãnh thổ châu Âu.

Cụ thể, công ty công nghệ Auterion và doanh nghiệp quốc phòng Ukraine Airlogix sẽ hợp tác chế tạo các UAV tấn công có tầm hoạt động từ 1.000 đến 1.500km.

Các UAV này có khả năng mang đầu đạn nặng từ 20-40kg, cho phép Ukraine mở rộng phạm vi tấn công.

Theo kế hoạch, việc sản xuất ban đầu sẽ được triển khai tại Munich, sau đó mở rộng sang một cơ sở mới tại Đông Đức.

Cùng với dự án trên, công ty Quantum Systems cũng tăng cường hợp tác với các đối tác Ukraine thông qua việc thành lập thêm các liên doanh mới, nâng tổng số dự án hợp tác song phương trong lĩnh vực UAV lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Động thái này nằm trong khuôn khổ một sáng kiến được Đức thúc đẩy từ năm 2025, sau khi Berlin từ chối cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Kiev song đồng ý hỗ trợ phát triển năng lực UAV.

Tính đến cuối năm 2025, các dự án hợp tác quốc phòng song phương đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ tài chính hơn 500 triệu euro.

Sự gia tăng các liên doanh giữa doanh nghiệp quốc phòng Đức và Ukraine cho thấy xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng quốc phòng tại châu Âu, hướng tới mô hình sản xuất phân tán nhưng linh hoạt hơn trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng./.

