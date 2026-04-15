Đức và Ukraine nâng cấp quan hệ song phương

Ngày 14/4, Đức và Ukraine thông báo nâng cấp quan hệ song phương lên thành "đối tác chiến lược," với việc lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế.



Cùng ngày, hai bên tổ chức cuộc tham vấn liên chính phủ đầu tiên sau hơn 20 năm và ký kết nhiều thỏa thuận quốc phòng.

Trả lời họp báo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ở thăm Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết hai bên đã ký thỏa thuận về trao đổi dữ liệu tác chiến kỹ thuật số để phát triển các hệ thống vũ khí mới.



Theo tuyên bố chung được đưa ra cùng ngày, hai bên sẽ bắt đầu dự án hợp tác mới trong lĩnh vực phục hồi công nghiệp, cũng như thúc đẩy hợp tác về không gian mạng, nông nghiệp, năng lượng và các khoáng sản thiết yếu.



Thủ tướng Merz kêu gọi các bên thương lượng nhằm chấm dứt khủng hoảng tại Ukraine một cách bền vững, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu phải đảm bảo có một vị trí ở bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai.



Về phần mình, Tổng thống Zelensky bày tỏ tin tưởng rằng các bên sẽ đạt được thỏa thuận với sự tham gia của châu Âu./.

