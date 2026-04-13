Đức tung gói hỗ trợ giá nhiên liệu 1,9 tỷ USD cho người tiêu dùng, doanh nghiệp

Đức sẽ giảm khoảng 0,17 euro/lít thuế năng lượng đối với dầu diesel và xăng trong vòng hai tháng; cho phép doanh nghiệp trả khoản tiền thưởng hỗ trợ 1.000 euro cho mỗi nhân viên.

Minh Hằng
Một trạm xăng ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 13/4, liên minh cầm quyền tại Đức đã công bố gói hỗ trợ giá nhiên liệu trị giá 1,6 tỷ euro (1,9 tỷ USD) dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, nhằm giải quyết tình trạng giá dầu tăng vọt do tác động từ cuộc chiến tại Iran.

Theo tài liệu chung của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Chính phủ Đức sẽ giảm khoảng 0,17 euro/lít thuế năng lượng đối với dầu diesel và xăng trong vòng hai tháng.

Bên cạnh đó, các bên trong liên minh cũng nhất trí cho phép doanh nghiệp trả khoản tiền thưởng hỗ trợ 1.000 euro cho mỗi nhân viên, đồng thời miễn thuế thu nhập và các khoản phí an sinh xã hội cho khoản tiền này.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định liên minh cầm quyền đang làm mọi cách để giải quyết những vấn đề do cuộc chiến tại Iran gây ra. Cuộc xung đột này hiện tạm lắng xuống nhờ một thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Cuộc chiến tại Iran đã buộc nhiều quốc gia, trong đó có Đức, phải tìm cách đối phó với đợt gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay. Kế hoạch của Mỹ nhằm phong tỏa các cảng và khu vực ven biển của Iran càng đẩy giá dầu thô lên cao.

Tình trạng này tiếp nối các biến động kể từ khi Mỹ tiến hành hạn chế các chuyến tàu chở dầu tới Cuba, bao gồm cả nguồn cung từ đối tác quan trọng là Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)
