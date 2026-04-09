Pháp đầu tư 260 triệu USD thúc đẩy điện khí hóa và năng lượng sạch

Tập đoàn điện lực quốc doanh Pháp (EDF) ngày 8/4 đã công bố kế hoạch trị giá 240 triệu euro (tương đương khoảng 260 triệu USD) nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi sang sử dụng điện, đồng thời thúc đẩy phát triển những ngành công nghiệp tiêu thụ điện lớn như trung tâm dữ liệu.

Phát biểu trên kênh Franceinfo, Tổng Giám đốc EDF Bernard Fontana cho biết kế hoạch được triển khai trong bối cảnh Pháp cần giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt, nhất là khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo ông Fontana, điện năng hiện là nguồn năng lượng “có tính cạnh tranh, bảo đảm chủ quyền và đã được khử carbon tới 95%” nhờ kết hợp điện hạt nhân và năng lượng tái tạo. Hiện mỗi năm Pháp chi khoảng 60 tỷ euro (khoảng 65 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng hóa thạch.

Khoản đầu tư 240 triệu euro nói trên được EDF chia thành 3 gói, mỗi gói 80 triệu euro, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập tập đoàn, nhằm thể hiện vai trò chủ động trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển sang sử dụng điện.

Một trong những nội dung trọng tâm là hỗ trợ khoảng 80.000 hộ gia đình thu nhập thấp và rất thấp chuyển sang sử dụng bơm nhiệt - giải pháp sưởi ấm tiết kiệm năng lượng. Mỗi hộ sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 euro (khoảng 1.080 USD), có thể cộng dồn với các chương trình trợ cấp hiện hành.

Theo EDF, khoản hỗ trợ này giúp giảm chi phí còn lại mà người dân phải chi trả xuống còn khoảng 3.000 euro (khoảng 3.250 USD), thấp hơn so với chi phí thay thế hệ thống sưởi bằng khí đốt. Giải pháp này được kỳ vọng giúp giảm hóa đơn năng lượng cho các hộ gia đình, đồng thời giảm tiêu thụ khí đốt.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực vận tải đường bộ, EDF dành 30 triệu euro (khoảng 32 triệu USD) để hỗ trợ chuyển đổi sang xe tải điện. Mỗi phương tiện được trợ cấp trung bình 15.000 euro (khoảng 16.200 USD), tối đa 2 xe cho mỗi doanh nghiệp.

Song song với đó, EDF sẽ đầu tư 50 triệu euro (khoảng 54 triệu USD) để lắp đặt 180 trạm sạc dành cho xe tải điện trên toàn nước Pháp trong vòng 3 năm tới, nhằm tạo điều kiện cho quá trình điện hóa trong lĩnh vực vận tải.

Các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể đăng ký nhận hỗ trợ thông qua nền tảng trực tuyến jepassealelectrique.fr, không phụ thuộc vào việc có phải là khách hàng của EDF hay không.

Ngoài ra, tập đoàn cũng dành 80 triệu euro (khoảng 86 triệu USD) để thu hút các ngành công nghiệp tiêu thụ điện lớn như trung tâm dữ liệu.

Theo lãnh đạo EDF, kế hoạch này bao gồm việc đầu tư mua sẵn và chuẩn bị hạ tầng những khu đất đã được kết nối với lưới điện, qua đó cung cấp các giải pháp “chìa khóa trao tay” cho nhà đầu tư và rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Kế hoạch của EDF được công bố trong bối cảnh Chính phủ Pháp đang chuẩn bị trình bày chiến lược điện hóa nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, tuy nhiên thời điểm công bố cụ thể hiện vẫn chưa được xác nhận./.

