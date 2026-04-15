Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar kêu gọi cải cách và giải phóng quỹ EU

Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Péter Magyar nhấn mạnh ưu tiên khôi phục quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là việc giải ngân các khoản quỹ đang bị phong tỏa, đồng thời đề cập đến cải cách truyền thông công.



Hiện Ủy ban châu Âu đặt ra 27 điều kiện để Hungary có thể tiếp cận nguồn vốn này, bao gồm việc phê duyệt khoản vay của EU dành cho Ukraine, từ bỏ các quyền phủ quyết mang tính thân Nga, cũng như cải cách hệ thống tư pháp và an ninh.

Theo Financial Times, đây là những yêu cầu then chốt nhằm bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền của EU. Ông Magyar cam kết cải thiện quan hệ với EU, nhưng vẫn bảo vệ lợi ích quốc gia.



Về đối ngoại, lập trường của chính phủ mới đối với Nga đang được chú ý. Ông Magyar chủ trương duy trì quan hệ với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moskva sẵn sàng đối thoại trên cơ sở thiện chí.



Dù chưa chính thức nhậm chức, ông Magyar đã liên hệ với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhằm thúc đẩy việc nối lại quan hệ.

Bà Von der Leyen bày tỏ lạc quan về khả năng hợp tác, đồng thời nhấn mạnh Hungary cần nhanh chóng triển khai các cải cách để giải phóng nguồn quỹ khoảng 18 tỷ euro đang bị đóng băng.

Theo Politico, khoản tiền này bao gồm 10,4 tỷ euro (12,2 tỷ USD) từ Cơ chế Phục hồi và Khả năng phục hồi (RRF) và 7,6 tỷ euro từ các quỹ liên kết. Hạn chót để hoàn thành các điều kiện là cuối tháng 8, và không có khả năng gia hạn.



Dự kiến, chuyến công du đầu tiên của ông Magyar sẽ tới Ba Lan để trao đổi kinh nghiệm với Thủ tướng Donald Tusk về việc tháo gỡ phong tỏa quỹ EU.



Thủ tướng đắc cử Magyar cũng kêu gọi được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ sớm, nhấn mạnh Hungary đang đối mặt với nhiều thách thức và không thể trì hoãn cải cách.

Ông cũng cho rằng cử tri mong muốn thay đổi sâu rộng. Dự kiến, ngày 15/4, ông Magyar sẽ gặp Tổng thống Tamás Sulyok để thảo luận về thời điểm chuyển giao quyền lực và tiến trình thành lập chính phủ mới./.

