Bầu cử Hungary: Thủ tướng Viktor Orbán thừa nhận thất bại

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 12/4 đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội, đồng thời chúc mừng lãnh đạo phe đối lập Péter Magyar sau khi kết quả sơ bộ cho thấy đảng Fidesz cầm quyền của ông đánh mất quyền lực sau 16 năm lãnh đạo đất nước.

Phát biểu tại trụ sở đảng Fidesz, Thủ tướng Orbán nhấn mạnh “kết quả bầu cử dù chưa phải là cuối cùng, nhưng rõ ràng và dễ hiểu”, đồng thời xác nhận đã gửi lời chúc mừng tới đảng Tisza đối lập của ông Magyar.

Với 89,97% số phiếu đã được Văn phòng Bầu cử Quốc gia kiểm đếm, đảng Tisza giành được 53,72%, tương đương 138 trong tổng số 199 ghế tại Quốc hội Hungary và qua đó vượt ngưỡng đa số tuyệt đối.

Trong khi đó, liên minh cầm quyền của ông Orbán - gồm đảng Fidesz và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (KDNP) - chỉ nhận được 37,67% số phiếu, tương đương với 54 ghế tại Quốc hội.

Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Hungary kể từ năm 1989, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức kỷ lục khoảng 77,8%.

Giới quan sát nhận định kết quả bầu cử có thể tạo ra những tác động sâu rộng đối với định hướng chính sách của Hungary, đặc biệt là quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh Budapest thời gian qua nhiều lần bất đồng với Brussels về các vấn đề pháp quyền.

Bên cạnh đó, kết quả này cũng có thể dẫn tới sự điều chỉnh trong lập trường của Hungary đối với Nga, trong bối cảnh EU đang nỗ lực duy trì sự thống nhất trong phản ứng đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Magyar (45 tuổi) - cựu quan chức Chính phủ Hungary - đã kêu gọi “thay đổi hệ thống”, cam kết chống tham nhũng, cải thiện dịch vụ công và khôi phục quan hệ với EU.

Theo quy định của pháp luật Hungary, tổng tuyển cử được tổ chức 4 năm/lần. Cơ quan lập pháp nước này có 199 ghế - bao gồm 106 ghế được bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử đơn và 93 ghế được phân bổ cho các đảng có chân trong Quốc hội Hungary .

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử dự kiến được công bố vào sáng 13/4 (giờ địa phương)./.

Thủ tướng Hungary tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine Trong một video đăng tải trên Facebook, ông Orban nhấn mạnh Hungary cần thực hiện các biện pháp mới nhằm “khơi thông” điểm nghẽn nguồn cung dầu mỏ và đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.