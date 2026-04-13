Ủy ban châu Âu đề xuất giảm thuế năng lượng, đối phó bão giá

Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị đưa ra khuyến nghị về việc giảm thuế năng lượng và phí lưới điện, nhằm thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ sạch, đồng thời giảm bớt tác động tiêu cực từ tình trạng giá dầu và khí đốt đang tăng mạnh trên thị trường quốc tế.

Theo các nguồn tin thân cận, ngày 22/4, EC sẽ thông qua một văn kiện chính sách phác thảo các hành động nhằm giảm thiểu tác động của tình trạng giá nhiên liệu đắt đỏ đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tình trạng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz trong cuộc chiến tại Iran đã làm sâu sắc thêm những lo ngại về việc giá năng lượng neo ở mức cao kéo dài.

Mặc dù sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu (EU) vào nguồn cung từ Trung Đông có giới hạn, nhưng việc lệ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch khiến khu vực này dễ bị tổn thương trước các cú sốc giá toàn cầu.

Giá khí đốt tiêu chuẩn tại châu Âu đã tăng 8,5% trong ngày 13/4, cao hơn 48% so với mức trước xung đột, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ bắt đầu phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trong khi đó, giá dầu thô Brent đã tăng 41% kể từ khi xung đột bùng phát trong năm nay.

Vấn đề giá năng lượng hiện đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự chính trị của EU do những lo ngại về việc suy giảm khả năng cạnh tranh của khu vực so với Trung Quốc và Mỹ. Kế hoạch của EC sẽ được công bố một ngày trước cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo EU, vốn đã yêu cầu cơ quan hành pháp đưa ra các biện pháp giảm bớt gánh nặng chi phí năng lượng cho ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, EC đang gặp khó khi hầu hết các quốc gia thành viên đang theo đuổi các giải pháp quốc gia riêng biệt phù hợp với nhu cầu kinh tế và chính trị nội bộ. Thay vì đưa ra những thay đổi mang tính áp đặt, bộ công cụ của EC sẽ hướng tới một cách tiếp cận có phối hợp nhằm tránh thúc đẩy lạm phát và thâm hụt ngân sách, đồng thời đảm bảo khu vực tiếp tục lộ trình cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng phát 22 quốc gia thành viên EU đã triển khai hơn 120 biện pháp với tổng chi phí hơn 9 tỷ euro (tương đương 10,5 tỷ USD), theo báo cáo từ Viện nghiên cứu Jacques Delors. Con số này chưa bao gồm 13 tỷ euro chi phí phát sinh thêm do giá nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch tăng cao.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen hồi tháng trước đã phát đi tín hiệu rằng các biện pháp ngắn hạn chỉ mang tính tạm thời, có mục tiêu cụ thể và EU cần nhanh chóng giải quyết các yếu tố cấu trúc gây ra giá năng lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực điện năng. Các bước đi sắp tới sẽ bao gồm việc nâng cao năng suất hạ tầng lưới điện và giảm phí lưới điện.

Bên cạnh đó, EC cũng sẽ đưa ra các biện pháp cắt giảm thuế điện năng, loại bỏ một số khoản phụ phí để đảm bảo điện được hưởng thuế ưu đãi hơn so với nhiên liệu hóa thạch./.

