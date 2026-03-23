Giá vàng ngày 23/3: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trong phiên giao dịch sáng 23/3, tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ trở lại sau tuần sụt giảm mạnh nhất trong hơn 40 năm, nhờ lực mua bắt đáy trong bối cảnh các nhà giao dịch đang đánh giá mức độ leo thang của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tính đến 6 giờ 41 sáng 23/3 tại Singapore, giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên mức 4.515,75 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc tăng 1,6% lên mức 69,03 USD/ounce.

Việc giá dầu tăng vọt đã làm gia tăng rủi ro lạm phát, đồng thời làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác. Các nhà quan sát nhận định đây là lực cản đối với giá vàng.

Tại Việt Nam, sáng 23/3, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 172,50-175,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 23/3:

