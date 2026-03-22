Xung đột tại Trung Đông: Đông Nam Á ứng phó biến động năng lượng

Trước tác động lan rộng của xung đột Trung Đông đối với thị trường năng lượng toàn cầu, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro và ổn định đời sống kinh tế-xã hội.

Tại Singapore, Quốc vụ khanh phụ trách Năng lượng và Khoa học-Công nghệ Tan See Leng cho biết nước này hiện chưa cần sử dụng nguồn dự trữ năng lượng, song đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều kịch bản trong trường hợp tình hình xấu đi.

Ông Tan See Leng nhận định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ tại đảo Kharg của Iran và cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng Ras Laffan của Qatar đã gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, với thời gian phục hồi có thể kéo dài từ 3-5 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, đảo quốc này hiện phụ thuộc lớn vào khí tự nhiên nhập khẩu, chiếm khoảng 95% sản lượng điện. Nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng quốc gia có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu trong trường hợp khẩn cấp, trong khi lượng dự trữ hiện tại đủ dùng trong nhiều tháng.

Tuy nhiên, giới chức cảnh báo giá điện và các sản phẩm liên quan như phân bón, heli có thể tăng nếu nguồn cung bị gián đoạn. Chính phủ kêu gọi người dân và doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, tăng sử dụng phương tiện công cộng và đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Trong khi đó, Campuchia đã áp dụng biện pháp mạnh tay nhằm “hạ nhiệt” giá nhiên liệu trong nước khi đưa thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với xăng và dầu diesel về mức 0%.

Chính phủ nước này cũng điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng xuống còn 15,71 cent/lít và về 0% đối với dầu diesel. Động thái diễn ra trong bối cảnh giá xăng tại Campuchia đã tăng khoảng 40% và dầu diesel tăng tới 74% kể từ khi xung đột bùng phát, trong khi hơn 400 trạm xăng phải tạm ngừng hoạt động do thiếu nguồn cung.

Là quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu nhiên liệu, Campuchia đang chịu áp lực lớn từ biến động giá quốc tế.

Tại Lào, chính phủ đã quyết định giảm số ngày học trực tiếp tại trường từ 5 xuống còn 3 ngày mỗi tuần nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh.

Các cơ sở giáo dục vẫn phải đảm bảo hoàn thành chương trình học, thông qua việc kéo dài năm học hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến nếu cần thiết. Đây được xem là giải pháp tình thế nhằm cân bằng giữa yêu cầu duy trì giáo dục và giảm gánh nặng kinh tế cho các hộ gia đình./.

