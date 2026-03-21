Giá vàng thế giới tuần qua giảm mạnh nhất kể từ năm 1983

Trong tuần qua, giá vàng thế giới giảm 11%, mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ năm 1983 và kể từ khi chiến sự nổ ra ở Trung Đông, kim loại quý này đã mất hơn 14% giá trị.

Hai yếu tố chính tác động đến giá vàng là triển vọng lãi suất được duy trì ở mức cao và đồng USD lên giá, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột gây lo ngại về lạm phát.

Trong tuần qua, đáng chú ý là giá vàng thế giới đã để mất mốc 5.000 USD/ounce vào đầu tuần và sau đó giảm xuống dưới 4.500 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối tuần.

Giá vàng giảm 0,7% xuống 4.986,34 USD/ounce trong phiên sáng 16/3, khi cuộc xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ ba và giá dầu vọt tăng sau các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng quan trọng.

Trong phiên 20/3, giá kim loại quý này giảm 2,39% xuống 4.494 USD/ounce, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 4.500 USD/ounce kể từ đầu tháng 2/2026, khi xung đột làm gia tăng rủi ro kinh tế vĩ mô.

Chiến sự tại Trung Đông đang làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng và gây lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài. Nhưng vàng, thường được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn, đã giảm mạnh. Đó là do giá năng lượng tăng vọt gây sức ép lạm phát đang khiến các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phải xem xét lại triển vọng về lãi suất. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến vàng.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa qua đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp thứ hai liên tiếp. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang dự đoán sẽ không có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay. Điều này đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên, từ đó làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Bên cạnh đó, không chỉ Fed, những lo ngại về lạm phát đang thúc đẩy các ngân hàng trung ương của các nước khác giữ lãi suất ổn định.

Diễn biến của đồng USD là một yếu tố quan trọng khác chi phối giá vàng. Bất ổn địa chính trị tại Trung Đông cũng đã thúc đẩy sự phục hồi của đồng USD, khiến các nhà đầu tư đánh giá lại lượng vàng nắm giữ của họ. Đồng bạc xanh đã phục hồi trong tháng này, khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Chỉ số USD đã tăng gần 2% kể từ khi chiến sự nổ ra, chấm dứt đà giảm kéo dài nhiều tháng. Nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất cao hơn đều đã đẩy giá trị đồng USD tăng lên. Đây là một tín hiệu khác từ thị trường cho thấy các nhà giao dịch đang lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể gây gián đoạn nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà chiến lược tại ngân hàng ING của Hà Lan cho biết một số nhà đầu tư đang bán vàng để huy động tiền mặt hoặc tái cân bằng danh mục đầu tư. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng của vàng, khi sự phục hồi của đồng USD có thể suy yếu và bất ổn địa chính trị đang lan rộng./.

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới 4.500 USD mỗi ounce Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn giao dịch Comex New York giảm 2,39% xuống 4.494 USD/ounce trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro kinh tế vĩ mô.