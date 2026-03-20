Giá vàng thế giới hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 20/3 nhờ hoạt động mua theo yếu tố kỹ thuật.

Tuy nhiên, mặt hàng này vẫn đang trên đà ghi nhận tuần giảm giá thứ ba liên tiếp, dưới áp lực từ sự mạnh lên của đồng USD và quan điểm cứng rắn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 14 giờ 2 phút ngày 20/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.675,23 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất gần hai tháng được ghi nhận trong phiên trước đó. Cùng thời điểm, giá vàng giao tháng 4/2026 tăng 1,6% lên 4.676,90 USD/ounce.

Ông Nicholas Frappell, Giám đốc phụ trách thị trường tổ chức của công ty ABC Refinery, nhận định rằng vàng đã giữ vững được một số ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng trên khung đồ thị tuần. Theo ông, giá vàng có thể chứng kiến một đợt phục hồi về ngưỡng bị phá vỡ trước đó là khoảng 4.800 USD/ounce.

Tuy nhiên, tính chung từ đầu tuần này đến nay, vàng đã mất hơn 6% giá trị. Đặc biệt, giá vàng giao ngay đã sụt giảm hơn 10% kể từ thời điểm xảy ra hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2.

Đồng USD đã vươn lên trở thành một trong những tài sản "trú ẩn an toàn" tăng trưởng rõ rệt nhất với mức tăng hơn 2% tính từ đầu tháng. Trong khi đó, Fed đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này, đồng thời đưa ra tín hiệu cho thấy lạm phát có khả năng sẽ gia tăng.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch nhận thấy rất ít khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Mặc dù vàng vốn được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao thường làm giảm nhu cầu đối với kim loại không sinh lãi này do các tài sản có lợi suất trở nên hấp dẫn hơn. Đồng thời, đồng USD mạnh hơn cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Phiên này, giá bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 71,66 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giao ngay tăng 0,2% lên 1.974,45 USD/ounce.

Còn tại Việt Nam, chiều 20/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng SJC tuột mốc 175 triệu đồng, tỷ giá USD tại các ngân hàng tăng mạnh Giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm từ 600.000-800.000 đồng mỗi lượng theo xu hướng thế giới, trong khi tỷ giá USD tăng mạnh, tạo biến động lớn trên thị trường vàng hôm nay.