Lý do giá vàng không tăng mạnh dù xung đột Trung Đông leo thang

Dù xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran leo thang, giá vàng - tài sản trú ẩn an toàn truyền thống - không tiếp tục tăng mà có xu hướng ổn định, phản ánh những biến động phức tạp của thị trường tài chính toàn cầu.

Theo các số liệu thị trường, sau khi tăng mạnh vào đầu năm 2026, giá vàng đã đạt khoảng 5.327 USD/ounce trong tuần đầu xung đột, song sau đó giảm nhẹ và duy trì trong khoảng 5.000-5.200 USD/ounce kể từ khi chiến sự bùng phát hơn hai tuần qua.

Giới phân tích cho rằng diễn biến này trái với thông lệ, khi trong bối cảnh bất ổn, nhà đầu tư thường tìm đến vàng như kênh trú ẩn, qua đó đẩy giá tăng. Tuy nhiên, trong trường hợp hiện nay, nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô đã làm suy yếu vai trò này của vàng.

Thứ nhất, đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, từ đó làm giảm nhu cầu và gây áp lực giảm giá. Thứ hai, giá dầu tăng mạnh do xung đột đã làm gia tăng lo ngại lạm phát toàn cầu, khiến các ngân hàng trung ương có xu hướng duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Theo các chuyên gia, khi lãi suất duy trì ở mức cao, vàng trở nên kém hấp dẫn do không mang lại lợi suất như các kênh đầu tư khác. Điều này làm hạn chế dòng vốn đổ vào kim loại quý, bất chấp tình hình địa chính trị căng thẳng.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng giá vàng đã tăng quá mạnh trước khi xung đột bùng phát, với mức tăng hơn 60% từ đầu năm, khiến dư địa tăng thêm bị thu hẹp. Tâm lý đầu cơ và hiệu ứng “sợ bỏ lỡ cơ hội” (FOMO) trước đó cũng góp phần đẩy giá lên cao, dẫn đến điều chỉnh sau khi chiến sự nổ ra.

Ngày 18/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh liên quan đến xung đột.

Quyết định này cho thấy khả năng mặt bằng lãi suất cao sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng và tiếp tục gây áp lực lên giá kim loại quý này./.

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ, giá dầu tăng vọt trên ngưỡng 112 USD mỗi thùng Trong phiên giao dịch chiều 19/3, giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên mức 4.849,10 USD/ounce, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tháng 5/2026 đã tăng mạnh 4,4%, lên mức 112,06 USD/thùng.