Thị trường hôm nay 19/3: Giá vàng duy trì đà giảm, giá dầu thô tăng vọt

Giá vàng giao ngay tiếp tục giảm trong phiên 18/3 sau quyết định chính sách mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 1 giờ 58 phút ngày 19/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 2,9% xuống còn 4.860,21 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6/2. Giá vàng giao tháng 4 cũng đóng cửa với mức giảm 2,2%, xuống 4.896,20 USD/ounce.

Đúng như dự đoán của thị trường, Fed đã giữ nguyên lãi suất với lý do lạm phát vẫn ở mức khá cao. Báo cáo cùng ngày từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất tại Mỹ đã tăng mạnh hơn dự đoán trong tháng 2 và có nguy cơ tiếp tục tăng tốc do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Fed cũng không đưa ra gợi ý về thời điểm có thể cắt giảm lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, các dự báo kinh tế của giới chức Fed cho thấy họ dự đoán sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định rằng các dự báo mới nhất của cơ quan này vẫn mang tính chất phỏng đoán giữa những bất ổn từ cuộc chiến tại Iran.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận xét rằng những gợi ý mang tính ôn hòa nhẹ nhàng của Chủ tịch Fed là chưa đủ để thúc đẩy các tài sản rủi ro hay vàng - mặt hàng vốn đang được giao dịch như một tài sản rủi ro trong thời gian qua.

Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu thị trường hy vọng vào một sự hỗ trợ từ Fed thì họ đã không nhận được điều đó. Chuyên gia này cho rằng việc giá vàng sụt giảm xuống dưới mức 5.000 USD/ounce có thể gây ra những lo ngại về mặt kỹ thuật, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng tăng giá trong dài hạn.

Mặc dù vàng thường được coi là hầm trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, nhưng kim loại quý này có xu hướng giảm giá khi lãi suất ở mức cao do vàng không đem lại lợi suất.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 4,2% xuống còn 75,99 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 3,9% xuống mức 2.041,30 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 18/3, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 180,00-183,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá dầu vọt tăng 5% trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng

Giá dầu thô thế giới tăng 5% trong phiên giao dịch 18/3, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa tấn công hàng loạt cơ sở năng lượng khắp Trung Đông để trả đũa, làm dấy lên rủi ro gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng tại khu vực này.

Một trạm xăng tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 19/3 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 5,14 USD, tương đương 5%, lên mức 108,56 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm mốc 109,95 USD/thùng trước đó. Cùng lúc, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,17 USD, hay 2,3%, lên 98,38 USD/thùng. Đáng chú ý, khoảng cách chênh lệch giữa dầu WTI và dầu Brent đã nới rộng nhất kể từ tháng 5/2019 do những lo ngại về khả năng xung đột kéo dài.

Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đang leo thang, mỏ khí đốt khổng lồ Pars của Iran đã bị tấn công vào ngày 18/3. Động thái này khiến Iran đưa ra cảnh báo tới các nước láng giềng rằng các cơ sở năng lượng của họ sẽ trở thành mục tiêu "trong vài giờ tới," bao gồm các nhà máy lọc dầu, cơ sở hóa dầu và mỏ khí đốt tại Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) và Qatar.

Đánh giá về tình hình này, nhà phân tích Ole Hvalbye từ SEB cho rằng các cuộc tấn công vào mỏ South Pars của Iran đang đẩy giá dầu và khí đốt lên cao, đồng thời nhận định bất kỳ sự leo thang nào nhằm vào hạ tầng năng lượng cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy đà tăng giá.

Cuộc chiến hiện tại đã làm ngưng trệ các hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - huyết mạch dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nơi lưu thông 20% nguồn cung dầu mỏ và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Tổng sản lượng dầu cắt giảm tại Trung Đông ước tính đạt từ 7-10 triệu thùng/ngày, tương đương 7-10% nhu cầu thế giới.

Trong diễn biến có thể giúp hạ nhiệt thị trường dầu, tại Iraq, Công ty Dầu khí miền Bắc xác nhận việc xuất khẩu dầu thô từ các mỏ Kirkuk sang cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ đã được khôi phục qua đường ống, sau khi chính phủ Iraq và chính quyền vùng Kurdistan đạt được thỏa thuận vào ngày 17/3. Dự kiến năng lực xuất khẩu ban đầu đạt 250.000 thùng/ngày.

Chuyên gia phân tích cấp cao Phil Flynn từ Price Futures Group nhận định việc Iraq nối lại xuất khẩu dầu mỏ diễn ra vào đúng thời điểm thế giới đang khát nguồn cung. Ông cũng cho rằng động thái này sẽ gia tăng áp lực lên Iran, khiến nước này khó có thể sử dụng dầu mỏ như một quân bài trên bàn đàm phán.

Tại Libya, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia thông báo dòng chảy từ mỏ dầu Sharara đang dần được chuyển hướng qua các đường ống thay thế sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng 18/3.

Tại Mỹ, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết dự trữ dầu thô đã tăng 6,2 triệu thùng lên mức 449,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 13/3, cao hơn nhiều so với dự đoán tăng 383.000 thùng của thị trường. Trong khi đó, dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất giảm./.

