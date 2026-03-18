Chuyên gia: Doanh nghiệp có thể e ngại tham gia chương trình cho vay dầu của Mỹ

Kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát giá dầu toàn cầu thông qua việc trao đổi hàng triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Chiến lược (SPR) đang phụ thuộc vào việc các công ty năng lượng phải hoàn trả dầu cho kho SPR với mức phí cao dưới hình thức nộp thêm dầu.

Theo một số nhà giao dịch, điều này có thể khiến các doanh nghiệp e ngại tham gia.

Hoạt động trao đổi này là một phần trong thỏa thuận của các quốc gia thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm giải phóng 400 triệu thùng dầu thô từ những kho dự trữ. Mục tiêu của nỗ lực này là nhằm kiềm chế đà tăng giá dầu trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran đang diễn ra.

Bộ Năng lượng Mỹ đã tiếp nhận hồ sơ thầu từ các công ty năng lượng cho đến cuối ngày 17/3, với những đợt trao đổi ban đầu có tổng khối lượng lên tới 86 triệu thùng dầu. Kết quả của đợt đấu thầu này dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới.

Tuần trước, phía Mỹ cho biết tổng lượng dầu trao đổi từ SPR cuối cùng sẽ lên tới 172 triệu thùng, và các công ty dầu sẽ phải hoàn trả khoảng 200 triệu thùng đã bao gồm cả phí. Cấu trúc của việc trao đổi này khá bất thường khi yêu cầu các công ty phải hoàn trả mức lãi suất (hay còn gọi là phí) từ 18-22% bằng dầu. Các đơn vị đấu thầu thậm chí có thể đề xuất trả nhiều dầu hơn để có thể giành được hợp đồng.

Mức lãi suất cao nhất là 22% sẽ áp dụng cho các đơn vị đấu thầu muốn nhận dầu thô chua (có hàm lượng lưu huỳnh cao) - loại dầu mà nhiều nhà máy lọc dầu tại Mỹ được thiết kế để xử lý, và sau đó hoàn trả lại cho SPR bằng dầu thô ngọt mà nhiều công ty nội địa đang sản xuất.

Các mức lãi suất cao này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang chịu áp lực phải duy trì kho dự trữ, vốn hiện chỉ còn 415 triệu thùng, tức chưa đầy 60% công suất của kho dự trữ. Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ lấp đầy SPR ngay ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, tuy nhiên Quốc hội Mỹ vẫn chưa cung cấp đủ ngân sách để thực hiện mục tiêu này.

Toàn bộ số dầu cho vay dự kiến sẽ được chuyển giao từ SPR đến các công ty năng lượng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5. Số dầu này phải được hoàn trả cùng với phần lãi suất theo từng đợt, bắt đầu từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 30/9/2028.

Hiện tại không có gì đảm bảo rằng sẽ có đủ hồ sơ thầu cho toàn bộ lượng dầu mà Mỹ đang chào mời, hoặc tất cả các hồ sơ thầu đều được chấp nhận. Một số nhà giao dịch cho biết những điều kiện cho vay với mức lãi suất cao có thể làm giảm khả năng tham gia của các doanh nghiệp./.

