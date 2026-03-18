Hàn Quốc nâng mức cảnh báo gián đoạn nguồn cung dầu thô lên cấp độ 2

Chính phủ Hàn Quốc hôm 18/3 đã nâng mức cảnh báo về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu thô lên Cấp độ 2 do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết vào lúc 15 giờ chiều 18/3 (giờ địa phương), mức cảnh báo về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu thô đã được nâng lên Cấp độ 2, tức màu vàng, trong hệ thống cảnh báo khủng hoảng an ninh tài nguyên quốc gia gồm 4 cấp độ của Hàn Quốc.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa các nhà sản xuất dầu lớn ở Trung Đông, việc Eo biển Hormuz bị đóng cửa trên thực tế và giá dầu toàn cầu tăng cao dự kiến sẽ gây áp lực lên nguồn cung dầu của Hàn Quốc.

Trước đó, hồi đầu tháng này, Hàn Quốc đã ban hành mức cảnh báo thấp nhất là Cấp độ 1, khoảng một tuần sau khi cuộc chiến do Mỹ và Israel dẫn đầu tấn công vào Iran nổ ra.

Theo cảnh báo Cấp độ 2, chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát cung-cầu dầu mỏ bằng cách thực hiện quyền ưu tiên mua đối với các kho dự trữ dầu mỏ quốc tế do hai bên cùng nắm giữ và đảm bảo nguồn cung dầu thay thế không đi qua Eo biển Hormuz.

Trước đó cùng ngày, ông Kang Hoon Sik - Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này đã nhận được cam kết từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) về việc cung cấp tổng cộng 24 triệu thùng dầu thô.

Liên quan đến kế hoạch giải phóng 22,46 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của Hàn Quốc theo thỏa thuận giữa các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết đang tiếp tục tham vấn với IEA để xây dựng kế hoạch giải phóng chi tiết phù hợp với điều kiện trong nước.

Về phía cầu, chính phủ Hàn Quốc đang xây dựng thêm các chiến lược ứng phó, chẳng hạn như các biện pháp tiết kiệm năng lượng bắt buộc đối với khu vực công và các chiến dịch tự nguyện đối với khu vực tư nhân.

Hôm 13/3, chính phủ Hàn Quốc đã lần đầu tiên kể từ năm 1997 áp dụng hệ thống trần giá nhiên liệu tạm thời nhằm giúp ổn định thị trường năng lượng, đồng thời tiến hành trấn áp mạnh mẽ các hành vi bất công trên thị trường liên quan đến giá nhiên liệu.

Đầu tuần này, Tổng thống Lee Jae Myung cũng đã chỉ thị các bộ ngành liên quan xem xét thêm các biện pháp tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như hạn chế luân phiên biển số xe cứ sau 5 hoặc 10 ngày, tức là xe có biển số chẵn/lẻ chỉ được lưu thông vào một số ngày nhất định./.

