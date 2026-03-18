Giá cước vận tải tại một số tỉnh miền núi tăng đến 50%

Tại các tỉnh miền núi như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai mức tăng giá cước cao nhất, có tuyến tăng đến 50% do cung đường khó khăn và tiêu hao nhiên liệu lớn.

Đây là ghi nhận mới nhất của Cục Đường bộ Việt Nam liên quan đến việc giá nhiên liệu tăng thời gian qua khiến các doanh nghiệp vận tải điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển, ảnh hưởng đến chi phí logistics và giá thành hàng hóa.

Tại các địa phương khác trên cả nước, nhóm tăng giá mạnh trên 30% gồm 7 tỉnh, thành phố như Ninh Bình tăng đến 50%, Quảng Ninh đến 33,3%, Vĩnh Long đến 33,3%, Tuyên Quang đến 33%, Lào Cai đến 33%, Thừa Thiên Huế đến 31%, Cà Mau đến 30%.

Nhóm tăng giá trung bình từ 10 - 30% gồm 11 tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến 10 - 20%, Hải Phòng 15 - 30%, Cần Thơ 16,66%, Điện Biên 20 - 30%, Cao Bằng 14,29%, Thanh Hóa 10 - 20%, Hà Tĩnh 13 - 25%, Sơn La 10 - 20%, Lai Châu 12 - 20%, Thái Nguyên 7 - 25%, Đồng Nai 5 - 27%.

Thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh ghi nhận giá cước vận tải hàng hóa và container tăng trung bình 10 - 24%, gây áp lực lên chuỗi cung ứng logistics cảng biển.

Trong khi chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30 – 40% giá thành vận tải ô tô, diễn biến điều chỉnh giá xăng dầu tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào của hoạt động vận tải, tạo áp lực lớn đối với hoạt động vận tải đường bộ. Nhiều đơn vị kinh doanh vận tải gặp khó khăn trong việc cân đối hoạt động.

Nhằm bảo đảm ổn định thị trường và quyền lợi của hành khách, phần lớn doanh nghiệp duy trì mức giá cước đã kê khai, niêm yết, chưa thực hiện điều chỉnh tăng trên diện rộng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đang tìm giải pháp cắt giảm số chuyến, đồng thời rà soát lượng khách trên từng chuyến để điều chỉnh lịch chạy phù hợp.

Trong khi đó, tại một số địa phương, khi chi phí nhiên liệu tăng khoảng 20 - 30%, một số doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh giá cước. Việc kê khai, niêm yết giá được thực hiện công khai tại bến xe để hành khách lựa chọn.

Để bảo đảm ổn định dịch vụ vận tải, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Lương Duyên Thống (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thu giá cước theo đúng quy định; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng biến động thị trường để trục lợi.

Trong thời gian tới, ngành đường bộ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành vận tải, tối ưu hóa phương án tổ chức khai thác nhằm giảm tình trạng xe chạy rỗng, tiết kiệm nhiên liệu và hạ chi phí.

“Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ xem xét các chính sách hỗ trợ thiết thực như miễn, giảm phí bảo trì đường bộ, phí bến bãi và hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi cho các đơn vị vận tải. Qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bình ổn giá thành dịch vụ và bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, lưu thông hàng hóa,” Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Lương Duyên Thống nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 10/3/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Văn bản số 1289/CĐBVN-QLVT yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chủ động theo dõi, đánh giá diễn biến thị trường; phối hợp hiệp hội và doanh nghiệp vận tải, các cơ quan quản lý tại cửa khẩu để rà soát tác động đối với sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường bộ./.

Ngành đường sắt tăng 10% giá vé và 15% cước vận chuyển hàng hóa Ngành đường sắt đã có quyết định điều chỉnh tăng giá cước vận tải do giá nhiên liệu có sự biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.