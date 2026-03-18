Philippines nhận được ủng hộ gia nhập Hiệp định CPTPP

Phát biểu tại một buổi họp báo ở Pasay, Philippines ngày 18/3, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại và Di trú Australia Matt Thistlethwaite cho biết các nước thành viên đã thống nhất lựa chọn ba nền kinh tế mới tham gia tiến trình gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó có Philippines.

Ông Thistlethwaite đánh giá CPTPP là một hiệp định thương mại chất lượng cao với các tiêu chuẩn khắt khe, đồng thời nhận định Philippines đang đi đúng hướng để đáp ứng những yêu cầu này.

CPTPP hiện gồm 12 thành viên với tổng dân số khoảng 590 triệu người, chiếm gần 15% quy mô kinh tế toàn cầu. Hiệp định mở cửa cho các quốc gia khác tham gia nếu đáp ứng ba “Nguyên tắc Auckland," bao gồm nhận được sự đồng thuận của các thành viên, đáp ứng những tiêu chuẩn của hiệp định và chứng minh được việc tuân thủ các cam kết thương mại quốc tế.

Theo ông Thistlethwaite, tại cuộc họp kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch CPTPP năm 2025 của Australia tại Melbourne hồi tháng 11, các nước thành viên xác định Philippines, cùng với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Indonesia và Uruguay, là những nền kinh tế phù hợp với các tiêu chí nêu trên.

Ở cấp độ song phương, quan chức Australia cho biết Canberra và Manila có lợi ích chung trong việc thúc đẩy thương mại tự do, công bằng và rộng mở trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ kinh tế với Philippines.

Hiện kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã tiến gần mức 12 tỷ USD, chủ yếu trong các lĩnh vực tài nguyên, giáo dục và một số ngành khác. Australia kỳ vọng mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo.

Ngoài thương mại, Australia cũng coi Philippines là đối tác và đồng minh quan trọng trong việc thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực./.

Philippines và UAE nộp đơn xin gia nhập CPTPP Các quan chức cho biết tháng 8/2025, Philippines và UAE đã nộp đơn xin gia nhập tới New Zealand, quốc gia đóng vai trò là trung tâm hành chính của hiệp định.