Hàn Quốc xem xét tái khởi động kế hoạch gia nhập CPTPP

Trong bối cảnh hệ thống thương mại toàn cầu tiềm ẩn những yếu tố khó lường và chính sách thuế quan của Mỹ, Hàn Quốc đang xem xét tiến hành một loạt biện pháp thích ứng linh hoạt, trong đó có việc xem xét tái khởi động kế hoạch gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và triển khai gói hỗ trợ tài chính cho những ngành công nghiệp dễ bị tổn thương, đặc biệt là ngành thép.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 3/9 thông báo sẽ tái khởi động quá trình xem xét chiến lược về việc gia nhập CPTPP, qua đó giúp Hàn Quốc thiết lập một mạng lưới liên minh kinh tế với các quốc gia cùng quan điểm về chính sách thương mại.

Phát biểu về vấn đề này tại cuộc họp Nội các ngày 2/9, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yeo Han Koo cho rằng việc gia nhập CPTPP sẽ giúp Seoul đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhằm hạn chế những tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ, cũng như những căng thẳng thương mại có thể xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tháng 4/2022, Chính phủ Hàn Quốc khi đó dưới thời Tổng thống Moon Jae In đã quyết định tham gia CPTPP sau khi khởi động tiến trình gia nhập từ cuối năm 2021. Mặc dù vậy, Hàn Quốc chưa nộp đơn chính thức do vấp phải sự phản đối của ngành nông, ngư nghiệp và quan hệ căng thẳng với Nhật Bản khi đó.

Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên của bộ trên nói rằng hiện Seoul cho rằng tình hình đã thay đổi và đang xúc tiến tham vấn với các nước thành viên CPTPP.

Với việc Anh gia nhập CPTPP vào cuối năm 2024, khối thương mại này hiện gồm 12 thành viên, trong đó có Canada và Nhật Bản, một số quốc gia ở Đông Nam Á, châu Đại Dương và Mỹ Latinh.

Được chính thức ký kết vào năm 2018, CPTPP đóng góp khoảng 15% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu vào năm 2019.

Trước đó cùng ngày, Bộ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố kế hoạch cung cấp khoản viện trợ tài chính khẩn cấp lên tới 570 tỷ won (tương đương 408,8 triệu USD) trong năm nay để giúp các công ty Hàn Quốc giảm bớt tác động từ mức thuế 50% của Mỹ đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm.

Khoản hỗ trợ tài chính 570 tỷ won sẽ bao gồm chương trình cho vay lãi suất thấp đặc biệt dành cho các doanh nghiệp trong ngành thép và nhôm, cũng như chi trả chi phí để giảm lãi suất cho các khoản vay trước đây dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong các ngành này.

Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định mở rộng khối lượng bảo hiểm thương mại được cung cấp trong năm nay lên 270.000 tỷ won, tăng so với mức 256.000 tỷ won theo kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ thực hiện các bước để mở rộng quyền tiếp cận của các doanh nghiệp vào quỹ 13.600 tỷ won được thành lập vào đầu năm nay để cung cấp thanh khoản khẩn cấp cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế quan.

Bộ này cho biết thêm rằng Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy nhu cầu trong nước đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nước này, chẳng hạn như ôtô, đồ gia dụng và thép, để bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu ở nước ngoài do các biện pháp thuế quan của Mỹ gây ra.

Các biện pháp như vậy dự kiến sẽ bao gồm chương trình trợ cấp cho xe điện (EV) và các thiết bị gia dụng hiệu suất cao, cũng như thành lập quỹ 100.000 tỷ won để thúc đẩy đầu tư vào Hàn Quốc, chủ yếu các ngành công nghiệp chiến lược của nước này.

Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch tăng cường các biện pháp ứng phó với các hoạt động thương mại không công bằng, chẳng hạn như trốn thuế và bán phá giá, đồng thời nỗ lực đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu và điểm đến của Hàn Quốc.

Ngoài ra, theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, chính phủ nước này có kế hoạch công bố một loạt biện pháp vào cuối năm nay nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh cơ bản của các ngành công nghiệp ôtô tương lai, thép và pin xe điện.

Những biện pháp nói trên là một phần trong gói hỗ trợ toàn diện của Chính phủ Hàn Quốc dành cho các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu./.

