Dự án SwissTrade: Đánh dấu bước tiến trong hợp tác thương mại Việt Nam-Thụy Sĩ

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade). Đây là dịp để đánh giá toàn diện kết quả 5 năm triển khai dự án và định hướng các bước tiếp theo trong hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.

Động lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu

Dự án SwissTrade là chương trình hợp tác kỹ thuật quan trọng nhằm nâng cao năng lực thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu bền vững. Trong hành trình 5 năm (2021-2025), dự án đã đạt được những kết quả nổi bật ở cả ba hợp phần chính: Hoàn thiện khung chính sách thương mại, tăng cường cơ chế đối thoại công-tư trong xây dựng chính sách, và phát triển năng lực cho hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu.

Ông Bùi Huy Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án/Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp (Bộ Công Thương), nhấn mạnh rằng dự án không chỉ là chương trình hỗ trợ kỹ thuật thiết thực mà còn là biểu tượng sống động cho quan hệ đối tác toàn diện, tin cậy giữa hai nước.

"Giai đoạn đầu triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 và những khác biệt quy định quản lý tài chính giữa các bên. Tuy nhiên, chúng ta đã đồng tâm hiệp lực, sáng tạo và linh hoạt để cùng nhau tháo gỡ từng nút thắt," ông Bùi Huy Sơn chia sẻ.

Theo ông Bùi Huy Sơn, với thiết kế sáng tạo và ba hợp phần gắn kết chặt chẽ, dự án đã đạt được ba kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, dự án đã hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tạo khung chính sách thương mại dài hạn dựa trên dữ liệu và chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, cơ chế đối thoại công-tư được thí điểm, tạo kênh kết nối hiệu quả giữa chính phủ và doanh nghiệp. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thông qua các sáng kiến đổi mới trong hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu.

Những kết quả này đã góp phần quan trọng đưa kim ngạch xuất khẩu Việt Nam tăng từ 371 tỷ USD năm 2021 lên mức dự kiến khoảng 480 tỷ USD năm 2025, khẳng định thương mại tiếp tục là động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững.

Ông Bùi Huy Sơn Giám đốc Ban Quản lý Dự án/Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Aldo De Luca, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của dự án: "Trong những năm qua, dự án đã hỗ trợ Việt Nam nâng cao khả năng kháng chịu và khả năng cạnh tranh xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có những biến động và thay đổi thường xuyên."

Ông De Luca nhấn mạnh rằng dự án đã giúp cải thiện hoạch định chính sách thương mại, đảm bảo tính minh bạch dựa trên bằng chứng và sự tham gia của các bên liên quan, tạo ra diễn đàn đa dạng cho các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị cho những cơ hội thương mại mới.

Hướng tới tương lai với FTA Việt Nam-EFTA

Nhìn về phía trước, ông Bùi Huy Sơn bày tỏ kỳ vọng: "Sang năm 2026, chúng ta mong đợi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối EFTA, trong đó Thụy Sĩ đóng vai trò nòng cốt, sẽ sớm được ký kết, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư giữa các bên."

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế toàn cầu còn biến động mạnh với các thách thức từ địa chính trị, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0. Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên cơ sở các nghị quyết chiến lược của Đảng.

Đặc biệt, Nghị quyết 68 về Phát triển Kinh tế tư nhân nhấn mạnh việc đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế - GoGlobal - với tâm thế mới, cách tiếp cận mới, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu quốc gia và phát triển bền vững.

Các trọng tâm ưu tiên này cũng phù hợp với chiến lược hợp tác của Thụy Sĩ tại Việt Nam giai đoạn 2026-2028, trong đó có định hướng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực và phát triển thương mại bền vững, tập trung vào đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các yêu cầu bền vững của thị trường xuất khẩu.

Ông De Luca khẳng định: "Chúng tôi cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển kinh tế bền vững và mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác trong giai đoạn tiếp theo. Chúng ta cùng nhau hướng tới một nền kinh tế xanh hơn, khả năng cạnh tranh tốt hơn, và sự phát triển bền vững cho xuất khẩu Việt Nam."

Hội nghị Tổng kết Dự án SwissTrade không chỉ đánh dấu sự kết thúc thành công của một chương trình hợp tác quan trọng mà còn mở ra những triển vọng tươi sáng cho quan hệ thương mại Việt Nam-Thụy Sĩ trong tương lai./.

Những mặt hàng xuất khẩu tiếp tục lập kỷ lục trong năm 2025 Tính đến 15/11, xuất khẩu đạt 410,28 tỷ USD. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng xuất khẩu quen thuộc vẫn tiếp tục lập kỷ lục mới. Trong đó có tôm hùm, sầu riêng, càphê, hồ tiêu và hạt điều.