Philippines và UAE nộp đơn xin gia nhập CPTPP

Nguồn tin từ quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Philippines và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong khi Hàn Quốc cũng đang xem xét một động thái tương tự.

Các quan chức cho biết tháng 8/2025, Philippines và UAE đã nộp đơn xin gia nhập tới New Zealand, quốc gia đóng vai trò là trung tâm hành chính của hiệp định. Những đơn xin gia nhập mới nhất đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi Indonesia nộp đơn vào tháng 9/2024.

Khuôn khổ CPTPP xóa bỏ thuế quan đối với nhiều loại hàng hóa và hài hòa hóa các quy tắc về sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực khác. Hiện hiệp định này có 12 quốc gia thành viên. Costa Rica đang trong quá trình đàm phán gia nhập. Tám quốc gia và khu vực khác, trong đó có Philippines và UAE, đã nộp đơn và đang chờ đàm phán.

Để bắt đầu đàm phán, tất cả 12 thành viên hiện tại phải đồng ý. Cuộc họp cấp bộ trưởng CPTPP tiếp theo, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, có thể đưa ra quyết định về các ứng viên mới.

Các cuộc đàm phán sẽ bao gồm các vấn đề như mức độ xóa bỏ thuế quan, và tư cách thành viên mới sẽ chỉ được chấp thuận nếu tất cả các thành viên đồng ý.

Trong trường hợp của Vương quốc Anh, phải mất hơn hai năm kể từ khi nộp đơn đến khi ký kết nghị định thư gia nhập./.

Hàn Quốc xem xét tái khởi động kế hoạch gia nhập CPTPP Hàn Quốc sẽ tái khởi động quá trình xem xét chiến lược về việc gia nhập CPTPP, qua đó giúp Hàn Quốc lập mạng lưới liên minh kinh tế với các nước cùng quan điểm về chính sách thương mại.