Giá dầu tăng khi đàm phán Nga-Ukraine rơi vào bế tắc

Giá dầu ngày 4/12 tăng nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất và căng thẳng Nga-Ukraine rơi vào bế tắc, ảnh hưởng đến nguồn cung và thị trường dầu toàn cầu.

Một nhà máy lọc dầu tại Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày 4/12 nhờ nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất.

Trong khi đó, đàm phán hòa bình Ukraine đình trệ đã làm giảm khả năng dòng dầu Nga trở lại thị trường.

Chốt phiên giá dầu Brent tăng 59 xu Mỹ (0,94%) lên 63,26 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 72 xu Mỹ (1,22%) lên 59,67 USD/thùng.

Theo chuyên gia phân tích cao cấp Phil Flynn tại Price Futures Group, khả năng Fed hạ lãi suất đang chi phối thị trường và đẩy giá dầu thô tăng.

Đồng USD giảm, hướng tới ngày mất giá thứ 10 liên tiếp so với các đồng tiền chủ chốt, giúp giá dầu thô rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Các nhà phân tích cũng cho rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela đã hỗ trợ giá dầu do lo ngại nguồn cung từ quốc gia Nam Mỹ này giảm.

Rystad Energy nhận định giá dầu thô chuẩn có thể chịu tác động đáng kể từ căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Venezuela, đồng thời nhấn mạnh khả năng Mỹ có thể can thiệp.

Đàm phán hòa bình Ukraine tiếp tục bế tắc qua đó hỗ trợ thêm cho giá dầu, sau khi đại diện của Tổng thống Donald Trump rời cuộc gặp với Nga mà không đạt được bước tiến nào trong nỗ lực chấm dứt chiến sự.

Các chuyên gia của PVM cho biết yếu tố xung đột và chính trị, tồn kho lớn, dự báo dư cung và chiến lược của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang giữ giá dầu Brent trong khoảng 60-70 USD/thùng.

Số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng trong tuần trước do hoạt động lọc dầu gia tăng.

Dự trữ dầu thô tăng 574.000 thùng lên 427,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28/11, trái ngược dự báo giảm 821.000 thùng do Reuters khảo sát./.

#Giá dầu #Fed sẽ hạ lãi suất #đàm phán hòa bình Ukraine
Giá dầu

