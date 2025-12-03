Giá dầu tăng nhẹ do đồn đoán lệnh trừng phạt với dầu Nga sẽ tiếp tục duy trì

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch chiều 3/12, đảo ngược mức giảm trước đó do đồn đoán lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga sẽ tiếp tục duy trì, vì các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine khó có thể đạt được kết quả. Tuy nhiên, mức tăng của giá dầu chỉ vừa phải do lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung.

Giá dầu Brent tăng 26 xu Mỹ (0,4%) lên 62,71 USD/thùng vào lúc 15 giờ 16 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 29 xu Mỹ (0,53%) lên 58,95 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm hơn 1% trong phiên giao dịch trước đó.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận định rằng thị trường dầu và các dự báo hiện tại không phản ánh khả năng có một thỏa thuận hòa bình nào trong ngắn hạn, cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga.

Chính phủ Nga thông báo rằng sau cuộc họp kéo dài năm giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai bên đã không đạt được thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

Trong bối cảnh lo ngại các cuộc đàm phán có thể không đạt được kết quả, chuyên gia Tony Sycamore từ IG cho rằng tình trạng dư cung và nhu cầu tiêu thụ yếu là những yếu tố chính gây áp lực lên giá dầu. Ông cũng cảnh báo rằng giá dầu cần duy trì trên mức 50 USD/thùng để tránh rơi vào đợt giảm giá sâu hơn.

Viện Dầu khí Mỹ (API) vừa thông báo rằng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 2,48 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28/11, trong khi tồn kho xăng và dầu chưng cất cũng tăng mạnh. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu thô dư thừa.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến sẽ công bố số liệu chính thức vào chiều ngày 3/12./.

