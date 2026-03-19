Giá xăng tại Mỹ chạm mức cao nhất kể từ tháng Ba năm 2022

Giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022 khi giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà ôtô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình toàn quốc đã lên 3,84 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), tăng 0,25 USD so với tuần trước và gần 1 USD so với tháng trước.

Với đà tăng này, chuyên gia Patrick De Haan, Trưởng bộ phận phân tích xăng dầu tại GasBuddy, dự báo có tới 90% khả năng giá xăng sẽ sớm cán mốc 4 USD/gallon trong vài tuần tới.

Chuyên gia Dennis Kissler từ BOK Financial đánh giá thị trường đang rơi vào trạng thái biến động cực mạnh sau thông tin cơ sở xử lý khí đốt của Iran bị tấn công. Hiện giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã vượt 97 USD/thùng và dầu Brent vượt 110 USD/thùng.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch - gần như bị phong tỏa khiến các nỗ lực xả kho dự trữ dầu mỏ đều kém hiệu quả.

Đáng chú ý, giá dầu diesel cũng tăng mạnh 38% chỉ trong một tháng, vượt ngưỡng 5 USD/gallon - mức cao nhất trong 4 năm qua. Điều này gây áp lực rất lớn lên nền kinh tế Mỹ vì 70% hàng hóa được vận chuyển bằng đường bộ.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo chi phí năng lượng cao có nguy cơ lan rộng sang lạm phát, tác động trực tiếp đến giá cả hàng hóa và dịch vụ.

Để ứng phó, Tổng thống Trump đã tạm dừng thực thi Đạo luật Jones nhằm hỗ trợ chuỗi cung ứng, dù chuyên gia De Haan cho rằng tác động đến giá xăng dầu là rất nhỏ.

Về tầm nhìn dài hạn, RBC Capital Markets cảnh báo nếu xung đột kéo dài thêm vài tuần, giá dầu có thể vượt 128 USD/thùng. Trong kịch bản xấu nhất khi cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, giá dầu có nguy cơ phá vỡ kỷ lục 146 USD/thùng từng thiết lập vào năm 2008./.

Giá xăng tại Mỹ có thể giảm xuống dưới 3 USD nhờ nguồn cung được khôi phục Chuyên gia dự đoán giá xăng tại Mỹ có thể giảm dưới 3 USD/gallon vào mùa Hè nhờ nguồn cung năng lượng toàn cầu được khôi phục, dù còn chịu ảnh hưởng xung đột ở Trung Đông.