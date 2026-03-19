Xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2389/VPCP-V.I ngày 19/3/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Công văn nêu thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá xăng dầu và an ninh năng lượng trong nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo; các Bộ, cơ quan, địa phương, nhất là các Bộ: Công Thương, Tài chính đã chủ động, kịp thời, tập trung cao độ nhiều giải pháp trong quản lý, điều hành, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Dự báo, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua khu vực biên giới

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, nhất là khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá xăng dầu trong nước, khu vực và thế giới để chủ động dự báo, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua khu vực biên giới đường bộ và đường biển.

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Công an; các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 về tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, về giá

Các lực lượng chức năng (hải quan, thuế, biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường, công an) tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách, vận chuyển trái phép xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, về giá; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc phối hợp, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Người dân mua xăng. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí phối hợp với các bộ, ngành, lực lượng chức năng thông tin chính xác, kịp thời, khách quan về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong nước, thế giới gặp nhiều khó khăn, phức tạp như hiện nay; tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn, phương thức gian lận để người dân biết, nâng cao cảnh giác, kịp thời thông tin cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo Trưởng ban, Phó Thủ tướng những vụ việc đột xuất, phức tạp, nổi cộm; đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu; đồng thời kiến nghị việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có sai phạm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu./.

Bộ Công Thương hỏa tốc yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu Bộ Công Thương đề nghị các địa phương giám sát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.