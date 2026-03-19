Giá dầu thế giới tiệm cận ngưỡng 120 USD mỗi thùng

Minh Trang
Tháp khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới tiếp tục đà tăng trong ngày 19/3, khi các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại mới về gián đoạn nguồn cung.

Vào lúc 16 giờ 48 phút ngày 19/3 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng hơn 10%, lên 119,13 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,6%, lên 98,81 USD/thùng.

Cùng ngày, tình hình xung đột tại Trung Đông lại "nóng" lên khi tên lửa của Iran đã tấn công trung tâm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới tại Qatar, còn các máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia và Kuwait./.

