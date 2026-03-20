Xung đột Trung Đông: Những tình nguyện viên đối mặt bão lửa để cứu người

Hàng chục nghìn tình nguyện viên của Tổ chức cấp cứu Magen David Adom duy trì hoạt động cứu hộ 24/7 tại các khu vực bị tấn công, cứu chữa người bị thương và bảo đảm hệ thống y tế không bị gián đoạn.

Giữa những đợt tấn công dữ dội nhằm vào các thành phố của Israel những ngày qua, có một lực lượng vẫn lao vào tâm điểm hiểm nguy để duy trì hoạt động cứu thương.

Đó là những tình nguyện viên và nhân viên của Magen David Adom (MDA) - tổ chức cấp cứu quốc gia với cơ chế điều phối nhanh và lực lượng phân bố khắp Israel.

Chỉ trong vòng 1-2 phút sau mỗi đợt tấn công, lực lượng này đã có mặt tại hiện trường, di chuyển bằng xe máy hoặc xe cứu thương, sau đó nhanh chóng đánh giá thiệt hại, tìm kiếm nạn nhân trong các căn hộ bị sập, sơ cứu người bị thương, phân loại mức độ nguy kịch và chuyển các ca nặng tới bệnh viện.

Trong khi đó, các đồng đội khác rà soát các khu vực xung quanh để không bỏ sót người gặp nạn dưới đống đổ nát, trong khi tiếng còi báo động luôn nhắc nhở họ nguy cơ tên lửa tiếp theo có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Uri Shacham, Chánh Văn phòng MDA: “MDA luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản tồi tệ nhất và chúng tôi có thể nói một cách dứt khoát rằng chúng tôi đã sẵn sàng… sẵn sàng để cứu người, bất kể điều gì xảy ra.”

Trung tâm điều phối của MDA tại Ramla hoạt động 24/7, theo dõi cảnh báo, hướng dẫn xe cứu thương và duy trì liên lạc liên tục với bệnh viện để báo cáo thương vong.

Hệ thống huấn luyện mô phỏng thực tế giúp nhân viên trải nghiệm áp lực chiến trường, thiên tai hay tai nạn lớn, từ tiếp nhận bệnh nhân đến xử lý trong phòng cấp cứu.

Ngân hàng máu trung tâm, đặt dưới lòng đất với tường bêtông dày và cửa chống nổ, vẫn duy trì hoạt động bình thường, đảm bảo cung cấp máu cho cả bệnh viện dân sự và quân đội.

Với 39.000 người, trong đó 90% là tình nguyện viên, cấu trúc phi tập trung của MDA đã chứng minh hiệu quả trong hoạt động cứu hộ từ các cuộc xung đột trước đây và tiếp tục là xương sống của công tác cứu hộ khẩn cấp.

MDA dự kiến mở rộng lực lượng tình nguyện trên toàn Israel, củng cố mạng lưới cứu trợ nhanh chóng và hiệu quả trong mọi tình huống nguy hiểm./.