Khởi hành tuần tra liên hợp hải quân Việt Nam-Trung Quốc

Biên đội tàu hải quân của Việt Nam và Trung Quốc sẽ thực hiện các khoa mục: Vận động đội hình, hộ tống hàng hải, thông tin ánh đèn, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Tiếp tục chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, ngày 19-3, tại Cảng Phòng Thành, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đoàn đại biểu hai nước đã dự Lễ khởi hành Tuần tra liên hợp lần thứ 40, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc./.