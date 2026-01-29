Vun đắp quan hệ hợp tác lâu dài giữa lực lượng quản lý biên giới Việt-Trung

Ngày 29/1, tại phường Thục Phán (Cao Bằng), Đoàn đại biểu Cụm 12 Đồn Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Chi đội Quản lý biên giới Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức Hội đàm định kỳ quý 4/2025, đồng thời trao tặng danh hiệu “Sứ giả hữu nghị” cho 4 cán bộ tiêu biểu của hai bên (Việt Nam 2, Trung Quốc 2).

Trong khuôn khổ hội đàm, hai đoàn đã cùng trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong quý 4/2025.

Theo đó, cơ chế gặp gỡ, trao đổi thông tin qua thư tín, điện thoại đường dây nóng và tiếp xúc trực tiếp được duy trì nghiêm túc, giúp kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến biên giới, cửa khẩu và hoạt động tội phạm, đặc biệt là xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên đã phối hợp xử lý 50 vụ với 436 công dân xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó phát hiện và bàn giao 6 đối tượng truy nã, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định khu vực biên giới.

Ở lĩnh vực quản lý cửa khẩu, hai bên thực hiện đúng Hiệp định và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch và đi lại của nhân dân.

Trong quý 4/2025, lực lượng hai nước đã phối hợp làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 154.382 lượt người, xuất, nhập khẩu cho 1.658 phương tiện với tổng khối lượng 47.312 tấn hàng hóa, đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát liên hợp, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông biên giới, cửa khẩu an toàn, thông suốt.

Tại hội đàm, danh hiệu “Sứ giả hữu nghị” đã được trao cho những cán bộ tiêu biểu trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Đây là sự ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực trong xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; đồng thời khẳng định quyết tâm chung của hai bên trong việc phát huy vai trò thế hệ trẻ, kế thừa và vun đắp mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa lực lượng quản lý biên giới Việt Nam-Trung Quốc./.

