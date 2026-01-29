Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 50 tỷ đồng

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng vừa triệt xóa thành công một chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet; tạm giữ hình sự 6 đối tượng có liên quan.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Xuân Quyền (45 tuổi), Nguyễn Hữu Thông (50 tuổi), Đoàn Sơn (66 tuổi) cùng trú phường Thanh Khê; Đinh Thanh Long (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân); Huỳnh Đức Cường (63 tuổi, trú phường Hải Châu) và Nguyễn Nhật Phùng (34 tuổi, trú phường Hòa Khánh).

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Hữu Thông và Nguyễn Xuân Quyền là những đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây.

Từ tháng 9/2025, thông qua ứng dụng Telegram, Nguyễn Xuân Quyền liên hệ với đối tượng chưa rõ lai lịch để nhận tài khoản đánh bạc tổng trên trang web “Viva88.”

Sau đó, Quyền chia nhỏ tài khoản, giao cho nhiều đối tượng khác để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi, trong đó có Nguyễn Hữu Thông và Đinh Thanh Long.

Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ tài khoản cho nhiều người khác tham gia cá độ.

Hoạt động cá độ diễn ra từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, tập trung vào các giải bóng đá trong nước và quốc tế, với hình thức quy đổi thắng thua bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Qua trích xuất dữ liệu các tài khoản đánh bạc, lực lượng chức năng bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch trong toàn bộ đường dây ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của từng cá nhân, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.

