Xét xử vụ Vicem: Dự án nghìn tỷ vốn Nhà nước “đắp chiếu” gần 15 năm

Ngày 28/1, phiên tòa xét xử 13 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Ximăng Việt Nam (Vicem) tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, hầu hết các bị cáo trong vụ án này đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Biết rõ nâng khống nhưng vẫn ký duyệt

Khai tại tòa, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) thừa nhận quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” (tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội), bị cáo Chung biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai Dự án.

Ngoài ra, bị cáo Chung còn biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình thức,” nhưng không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư Dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến Dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng.

Tương tự, cấp dưới của bị cáo Chung là Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) khai có biết các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống,” song vẫn ký văn bản đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đầu tư Dự án, đề nghị Hội đồng thành viên phê duyệt hồ sơ Dự án tổng mức đầu tư cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến Dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Một cấp dưới khác, bị cáo Tạ Quang Bửu (cựu Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Vicem) là người được giao phụ trách trực tiếp Dự án.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Bửu thừa nhận tại thời điểm Ban Quản lý dự án, Phòng Thẩm định dự án, Tổng giám đốc Vicem đề xuất phê duyệt đầu tư Dự án thì Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) chưa phát hành hồ sơ Dự án, không có số liệu về hiệu quả kinh tế để thẩm định nhưng Bửu vẫn đồng ý vào dự thảo Quyết định phê duyệt đầu tư dự án.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Đó chính là căn cứ cho Lê Văn Chung ký các Quyết định phê duyệt đầu tư dự án với mức đầu tư cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến hậu quả Dự án không khai thác, sử dụng được.

Trong số các bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” Viện Kiểm sát xác định Lê Văn Chung có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” gồm trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê. Các bị cáo: Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Quang Bửu… đóng vai trò là đồng phạm gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền hơn 381 tỷ đồng.

Thỏa thuận trích tiền để được thi công gói thầu

Trong vụ án này, quá trình thực hiện Gói thầu số 19 “Thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của Dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long (Trưởng Ban Quản lý Dự án) đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu (Tổng Giám đốc Công ty ECON) thỏa thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công gói thầu.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa công bố bản cáo trạng. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Khai tại Tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh thừa nhận đã đồng ý cho Dư Ngọc Long thống nhất với Đỗ Đình Thu thỏa thuận trích lại cho Vicem 5% giá trị gói thầu sau khi được thanh toán; chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty ECON trúng thầu; ký hợp thức các Quyết định phê duyệt dự toán, thủ tục liên quan do Ban Quản lý dự án trình để giúp Công ty ECON được trúng thầu, hưởng lợi số tiền 800 triệu đồng.

Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, Dư Ngọc Long khai: Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Anh, Long đã yêu cầu Nguyễn Thành Tâm (Phó phòng kế hoạch Ban Quản lý dự án Vicem) chuyển tài liệu của hồ sơ mời thầu cho ECON làm hồ sơ dự thầu. Đồng thời, yêu cầu Nguyễn Thị Tuyết (Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán) và Nguyễn Thị Kim Dung (Trưởng phòng Kế hoạch Công ty ECON) tiếp nhận tài liệu của Công ty Vicem để lập khống hồ sơ dự thầu về năng lực tài chính, nhân lực thi công dự án... đảm bảo sát với hồ sơ mời thầu để được trúng thầu.

Do đã biết chủ trương của Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long về việc chọn Công ty ECON làm nhà thầu thi công nên khi chấm thầu, thẩm định kết quả chấm thầu, Nguyễn Thành Tâm (Phó Trưởng phòng Kế hoạch Ban Quản lý dự án Vicem) và Hoàng Ngọc Hiếu (Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) đã đánh giá và thẩm định cho công ty ECON đủ điều kiện trúng thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần Vicem thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng theo thỏa thuận. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Ngày 29/1, phiên tòa sẽ chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sẽ trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo./.

Vụ sai phạm tại Vicem: Đình chỉ xét xử đối với một bị cáo Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm tại Vicem, sáng 26/1, Hội đồng xét xử đã quyết định đình chỉ xét xử vụ án về phần hình sự đối với bị cáo Nguyễn Bích Thủy.