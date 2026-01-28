Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc thạch tín dùng trong nha khoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với quy mô lớn, tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa trên toàn quốc, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Vụ việc bắt đầu từ cuộc kiểm tra ngày 15/12/2025 tại hộ kinh doanh Cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà, ở phường An Đông. Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán các sản phẩm “Arsenic Blue 5g” và nhiều lọ “Pâte Nécronerve” – một loại chất diệt tủy răng – mà không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra Cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 534 lọ “Pâte Nécronerve” và 05 hộp “Arsenic Blue 5g”. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự xác định tất cả các mẫu vật này đều chứa Arsenic trioxide (As₂O₃) – một chất độc thuộc diện kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, với tổng khối lượng lên đến hơn 674 gam. Đây là hóa chất có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng khác đối với sức khỏe con người nếu bị sử dụng, quản lý không đúng cách.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Tăng Thị Mỹ Hòa (sinh năm 1978) là người điều hành hoạt động kinh doanh, đã mua các sản phẩm chứa thạch tín để bán lại cho nhiều cửa hàng nha khoa trên cả nước. Từ năm 2024 đến khi bị bắt, đối tượng này đã bán hơn 3.000 hộp sản phẩm, thu về hơn 1,25 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 05 hộp “Arsenic Blue 5g”. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Nguồn cung cấp chính cho đường dây này được xác định là Võ Thị Thu Oanh (sinh năm 1976). Đối tượng này tự pha chế, sản xuất thủ công sản phẩm “Pâte Nécronerve” ngay tại phòng ngủ của mình. Oanh tự mua hóa chất, trộn, chia nhỏ, đóng lọ và bán với số lượng lớn cho Tăng Thị Mỹ Hòa. Hành vi sản xuất chất độc trong điều kiện mất an toàn này còn làm gia tăng nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định đối tượng Tăng Hoàng Vinh (sinh năm 1983) có vai trò nhận hàng, bán hàng, hỗ trợ cho Hòa trong quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, mua bán trái phép chất độc” và khởi tố bị can đối với ba đối tượng Võ Thị Thu Oanh, Tăng Thị Mỹ Hòa và Tăng Hoàng Vinh về tội danh theo Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Vụ triệt phá kịp thời này có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn nguồn hóa chất cực độc thẩm lậu vào lĩnh vực y tế, trực tiếp bảo vệ sức khỏe người dân. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh mọi hành vi sản xuất, kinh doanh trái phép các loại hóa chất độc hại, đặc biệt là những chất có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng./.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 534 lọ “Pâte Nécronerve”. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra Cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà. (Clip: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)