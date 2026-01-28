Hà Nội: Các trường ngoài công lập công bố tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Một số trường ngoài công lập ở Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lương Thế Vinh tuyển 720 chỉ tiêu lớp 10 năm học 2026-2027, chia đều cho 2 cơ sở Tân Triều và Cầu Giấy, mỗi cơ sở 360 chỉ tiêu.

Phương thức tuyển sinh là xét tuyển, căn cứ kết quả học tập bốn năm cấp trung học cơ sở kết hợp kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Điều kiện trúng tuyển là học sinh phải có điểm tổng kết năm lớp 9 các môn Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh từ 7,5 điểm trở lên, môn Ngữ văn từ 6,5 điểm trở lên.

Trường áp dụng xét tuyển thẳng đối với học sinh đoạt giải Nhất, Nhì hoặc Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; xét đặc cách các học sinh lớp 9 của trường.

Ngoài ra, trường tổ chức 4 kỳ thi thử vào lớp 10 và xét học bổng Văn Như Cương ở lần thi thử thứ 4. Học sinh đạt học bổng sẽ có cơ hội được xét tuyển thẳng vào lớp 10 của trường, được hỗ trợ học phí cơ bản.

Trường Marie Curie dự kiến tuyển kiến tuyển 12 lớp 10 với khoảng 400 học sinh tại cơ sở Mỹ Đình; 14 lớp với 560 học sinh tại cơ sở Văn Phú và 18 lớp với 600 học sinh tại cơ sở Việt Hưng. Thời gian hướng dẫn tuyển sinh dự kiến diễn ra trong tháng 4/2026.

Trường xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy công bố tuyển sinh 675 chỉ tiêu lớp 10 với các mô hình lớp khác nhau như lớp song ngữ, lớp chuyên Anh, lớp chuyên Toán, lớp chất lượng cao. Trường không chỉ tuyển học sinh trên toàn thành phố Hà Nội mà bao gồm cả các tỉnh, thành khác.

Phương thức xét tuyển linh hoạt, gồm xét theo học bạ bậc trung học cơ sở, xét theo điểm thi vào lớp 10, các trường hợp khác sẽ được thường trực tuyển sinh phỏng vấn và hướng dẫn.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu thông báo tuyển 300 chỉ tiêu vào lớp 10. Trường ưu tiên cho học sinh có điểm IELTS từ 6.0 trở lên, xét cấp học bổng cho những sinh viên đạt thành tích cao trong quá trình học tập và có các giải thưởng. Phương thức tuyển sinh là xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn chưa công bố các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi gồm ba bài thi, trong đó có hai bài thi bắt buộc là môn Ngữ văn và Toán, bài thi thứ 3 do các địa phương lựa chọn và công bố chậm nhất là ngày 31/3 hàng năm./.

