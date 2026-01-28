Toàn cảnh cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027

Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đánh giá, các công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã và đang được Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương triển khai chủ động, đồng bộ và khẩn trương, đạt được kết quả quan trọng.

Chiều 28/1, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 để rà soát việc chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027 thời gian qua, đồng thời thống nhất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại cuộc họp, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đánh giá, các công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã và đang được Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương triển khai chủ động, đồng bộ và khẩn trương, đạt được kết quả bước đầu quan trọng; đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Đặc biệt, tại Đặc khu Phú Quốc, các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC đang được tập trung triển khai./.

