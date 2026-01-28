Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ

Chiều 28/1, trong không khí phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía Bắc.

Cùng dự có: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Tại cuộc gặp mặt, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chân thành cảm ơn Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã luôn dành sự quan tâm chu đáo, tình cảm sâu nặng đối với cán bộ hưu trí. Cho biết dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn dõi theo từng phiên họp, từng quyết sách, từng bước phát triển của Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ niềm tự hào khi thấy Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, đạt được những thành tựu to lớn hơn, bản lĩnh hơn và chuyên nghiệp hơn.

Thay mặt các đồng chí tham dự cuộc gặp mặt, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành trọng trách cao cả của mình, trước mắt là lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông tin với các đại biểu về những thành tựu nổi bật của đất nước và Quốc hội trong năm 2025. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đối ngoại, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, tạo dấu ấn lớn trong năm 2025 với việc tinh gọn bộ máy ở cả Trung ương và địa phương, được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Về hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2025 là năm nổi bật về công tác lập pháp, với 89 luật được thông qua; riêng Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Kết quả này gắn liền với đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Quốc hội, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng bức trướng mừng thọ nguyên lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong thành tựu chung của đất nước và Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương đã luôn quan tâm, theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với hoạt động của Quốc hội.

Bước sang năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quốc hội là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đảng bộ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban đang tiến hành rà soát, xác định các nhiệm vụ cụ thể để tham mưu cho Đảng ủy Quốc hội hoàn thiện, triển khai ngay Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ để xây dựng và trình Bộ Chính trị thông qua Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XVI. Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác giám sát tối cao, xây dựng chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội; tiếp tục lãnh đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa 10 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm nâng cao chất lượng luật, bảo đảm tính ổn định, lâu dài. Công tác tổ chức, cán bộ cũng tiếp tục được rà soát, sắp xếp; đồng thời kiện toàn tổ chức Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội theo yêu cầu mới.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội chúc các đồng chí và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc; mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần để Quốc hội ngày càng đổi mới, hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đặc biệt là việc thể chế hóa, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thực sự đi nhanh vào cuộc sống./.

