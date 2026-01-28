Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác tổ chức bầu cử

Tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh diễn ra ngày 28/1, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh yêu cầu, các đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đúng tiến độ, quy định.

Đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua, ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ nội dung công việc theo kế hoạch đề ra. Trong đó, khẩn trương lập dự toán, bảo đảm kinh phí kịp thời phục vụ công tác bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung liên quan để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2/2026.

Các đơn vị, địa phương xây dựng phương án cụ thể nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu, các đoàn giám sát công tác bầu cử triển khai giám sát, kiểm tra theo đúng kế hoạch nhằm kịp thời nắm bắt tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh. Qua đó phát hiện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

Bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Tại phiên họp, bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết, đến nay, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và tiến độ.

Cụ thể, có 20/20 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 139/140 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác.

Hiện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhận đầy đủ danh sách giới thiệu người ứng cử và các biên bản theo quy trình ba bước của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; đồng thời xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai nhằm thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại phiên họp, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiến độ triển khai công tác bầu cử; dự toán kinh phí phục vụ bầu cử; việc vận hành hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử; công tác lập, niêm yết danh sách cử tri và trích xuất thẻ cử tri.../.

