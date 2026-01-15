Bầu cử Quốc hội và HĐND: Đồng Tháp cơ cấu nhân sự đảm bảo theo quy định

Ngày 15/1, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, do đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Cao Lãnh và phường Mỹ Trà.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng lưu ý hai địa phương chú trọng công tác thẩm định lịch sử chính trị của người ứng cử, cơ cấu nhân sự phải đảm bảo theo quy định và đạt yêu cầu đề ra; duy trì hoạt động hợp lệ của Ban Chỉ đạo bầu cử để chủ động tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; khẩn trương hoàn thành việc phân chia khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo bầu cử phường Cao Lãnh và phường Mỹ Trà phải thực hiện chặt chẽ các quy trình, không để tình trạng vi phạm quy định bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, không để xảy ra trường hợp tụ tập khiếu kiện đông người, phức tạp; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đảm bảo kết quả bầu cử đạt tỷ lệ đề ra, ông Phan Văn Thắng nhấn mạnh.

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ đạo bầu cử phường Cao Lãnh và phường Mỹ Trà báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử trên địa bàn phường; việc quán triệt các văn bản của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử; ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các tổ chức giúp việc; kết quả hiệp thương lần thứ nhất; ban hành nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở từng đơn vị; công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử…

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Đảng ủy phường Cao Lãnh cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026 -2031. Hiện tổng dân số toàn phường Cao Lãnh là 137.387 người; số lượng đại biểu được bầu là 30, tổng số người ứng cử 50 người.

Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh cũng tiến hành rà soát chọn các khu vực bỏ phiếu ở các đơn vị bầu cử, dự kiến thành lập 43 khu vực bỏ phiếu. Công tác lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri được tập trung rà soát thực hiện, bảo đảm niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu trước ngày 03/02/2026.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Trà, ông Nguyễn Phước Cường, số đại biểu được bầu của phường là 24 đại biểu, tổng số người được giới thiệu ứng cử là 44 người, trên địa bàn phường ấn định 8 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu.

Phường Mỹ Trà cũng tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031./.

