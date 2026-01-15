Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha chào từ biệt

Chiều 15/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Chea Kimtha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Campuchia đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu quan trọng Campuchia đạt được và tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Nhắc đến ý nghĩa chiến lược của quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Campuchia-Lào, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động hiện nay, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước là nền tảng để hai dân tộc cùng nhau gìn giữ hòa bình, ổn định, phát huy việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ song cùng nhau gắn kết để phát triển bền vững.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Campuchia cần đẩy nhanh kết nối hạ tầng, phát triển hạ tầng thương mại biên giới.

Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác thương mại với Campuchia, nhất là đối với các sản phẩm như lúa gạo, hạt điều và cao su để thúc đẩy công nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu, đẩy mạnh kết nối biên giới, cửa khẩu, đồng thời tìm các biện pháp đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD như mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Campuchia tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Chea Kimtha trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và kết nối giao lưu nhân dân hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Đại sứ dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào từ biệt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại sứ Chea Kimtha chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới 2026 của Quốc vương Norodom Sihamoni và Thủ tướng Hun Manet tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng thời cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã luôn quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam hợp tác chặt chẽ với phía Campuchia và tạo điều kiện thuận lợi để bà hoàn thành nhiệm vụ tại Việt Nam.

Vui mừng trong nhiệm kỳ công tác được chứng kiến những thành tựu quan trọng của Việt Nam dưới đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự điều hành của Chính phủ, Đại sứ đánh giá cao chủ trương cải cách, tinh gọn bộ máy của Việt Nam, tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp và Việt Nam sẽ hoàn thành thành công hai mục tiêu 100 năm, trước mắt đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ biết ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là bộ đội tình nguyện Việt Nam đã phối hợp cùng quân và dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Chea Kimtha vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ chính trị-đối ngoại tiếp tục được tăng cường, thể hiện qua việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng cao. Hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân được quan tâm, thúc đẩy.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp trong công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi về địa vị pháp lý, trong đó có việc cấp quốc tịch, để người gốc Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thông qua Đại sứ, Thủ tướng Chính phủ chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, Lãnh đạo và nhân dân Campuchia./.

