Quy hoạch phát triển Thủ đô và Vùng Thủ đô mang tính lâu dài, bền vững

Chiều 15/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị làm việc với các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương.

Về phía đại biểu các địa phương, hội nghị có sự tham dự của các Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Hữu Nghĩa (Hưng Yên), Nguyễn Hồng Thái (Bắc Ninh), Phạm Đại Dương (Phú Thọ), Trịnh Xuân Trường (Thái Nguyên) và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, thành phố Hải Phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc thông tin, trong thời gian vừa qua, Hà Nội đã tích cực thực hiện việc xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô, để phục vụ mục tiêu phát triển Thủ đô, vùng và cả nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh các ý kiến góp ý trong hội nghị rất sâu sắc, có tầm nhìn và đưa ra các giải pháp cho Thủ đô và cả vùng phát triển trong giai đoạn mới. Tinh thần này thể hiện đây là việc chung của các địa phương trong vùng chứ không chỉ riêng Hà Nội; đồng thời khẳng định vai trò phát triển của Hà Nội thể hiện trong quy hoạch không chỉ ở tầm quốc gia mà còn vươn tầm thế giới.

Nhấn mạnh việc thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc mong muốn các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng tiếp tục tham góp ý kiến để hoàn thiện các dự thảo về thể chế và quy hoạch phát triển Thủ đô.

Ông Nguyễn Duy Ngọc gợi ý các địa phương sớm cử tổ công tác để phối hợp với các cơ quan chức năng của Thủ đô tiếp tục rà soát, nghiên cứu để xác định nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

"Cơ chế phát triển vùng chỉ có thể chặt chẽ khi chúng ta xác định được các vấn đề cùng nhau phát triển. Các địa phương cần xác định các vùng đô thị vệ tinh của Hà Nội có chất lượng như thế nào và phát triển ra sao, đồng thời xác định tầm nhìn để kết nối với trung tâm liên kết vùng Thủ đô Hà Nội," ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị trong thời gian tới, việc đề xuất liên kết vùng giữa Hà Nội và các địa phương cần xây dựng được tiêu chuẩn chung trong các lĩnh vực như: đường sắt đô thị, giao thông đường thủy, đường bộ, tàu điện ngầm, giải quyết môi trường các dòng sông...

Thông tin về tiến độ trình Luật Thủ đô sửa đổi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương trong quý 1/2026 và trình tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI; trình Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 15-NQ/TW trong tháng 2/2026; trình hồ sơ Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm theo đúng tiến độ; Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết lộ trình này đòi hỏi việc giải quyết các phần việc liên quan rất khẩn trương. Vì vậy, các tỉnh bám sát lộ trình của Hà Nội để có ý kiến tham góp hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng các trụ cột thể chế và quy hoạch phát triển Thủ đô và Vùng Thủ đô mang tính lâu dài, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo tóm tắt việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với xây dựng thể chế. Hà Nội không phát triển riêng lẻ mà đặt trong tổng thể chiến lược quốc gia, gắn chặt với quy hoạch vùng.

Theo định hướng không gian liên kết vùng mới, Hà Nội được xác định là "bộ não," tập trung vào các khâu thiết kế, nghiên cứu phát triển, tài chính, dịch vụ chất lượng cao. Trong khi đó, các tỉnh lân cận sẽ đóng vai trò là các "công xưởng" sản xuất, hình thành các chuỗi cung ứng liên hoàn.

Cụ thể, không gian phát triển của Hà Nội được mở rộng và liên kết, gắn kết chặt chẽ với các tiểu vùng.

Với Thái Nguyên, Bắc Ninh: Hình thành chuỗi đô thị-công nghiệp-dịch vụ công nghệ cao (điện tử, bán dẫn) dọc theo hành lang kinh tế Bắc-Nam và Quốc lộ 18.

Với Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên: Kết nối qua hành lang kinh tế Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh và cao tốc 5B, tạo thành trục động lực phát triển kinh tế biển và logistics.

Với Ninh Bình: Kết nối qua trục Bắc-Nam (Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình), cao tốc Tây Bắc, Vành đai 5, hình thành hành lang công nghiệp hỗ trợ, du lịch văn hóa tâm linh và y tế chất lượng cao (cơ sở 2 của các bệnh viện lớn).

Với Phú Thọ: Kết nối qua hành lang Xuyên Á (Nội Bài-Lào Cai), phát triển du lịch sinh thái, công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và bày tỏ sự nhất trí, đánh giá rất cao với các dự thảo đề xuất liên quan đến Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, định hướng sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TW và Luật Thủ đô.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm, hạt nhân và cực tăng trưởng của Hà Nội trong liên kết, dẫn dắt phát triển Vùng Thủ đô, cả nước và vươn tầm quốc tế.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt trên 11%/năm và GRDP bình quân đầu người đến năm 2065 ước đạt 100.000 USD, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, với Hà Nội là đầu tàu dẫn dắt Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Trước đó, vào ngày 10/1, với sự quan tâm đặc biệt dành cho Hà Nội và đồng thời xác định rõ vị trí, vai trò và sứ mệnh của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển, mô hình phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương đều tán thành với những đề xuất của thành phố. Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Thủ đô phải định vị như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, dẫn dắt định hình các mô hình, tư duy phát triển mới…/.

