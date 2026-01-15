Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Trong tiết trời cuối năm, Coteccons thắp lên những mùa xuân ấm áp qua chương trình “Xây Tết”. Không chỉ tri ân công nhân xây dựng của mình, còn mở rộng đến những người lao động thầm lặng của thành phố

Trong tiết trời cuối năm, Coteccons lại thắp lên những mùa xuân ấm áp qua chương trình “Xây Tết”. Không chỉ tri ân công nhân xây dựng của mình, hành trình năm thứ tư còn mở rộng vòng tay đến những người lao động thầm lặng của thành phố: các anh chị công nhân vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị.

Từ những phần quà thiết thực, mái tóc được cắt gọn, đến những lời hỏi thăm sức khỏe và bức ảnh lưu niệm đầy ắp tiếng cười, mỗi hoạt động đều thấm đẫm sự chân thành. Coteccons không chỉ trao tặng vật chất, mà gửi gắm sự trân trọng và nỗ lực lan tỏa văn hóa an toàn, để mỗi người lao động đều được bình an trở về nhà./.